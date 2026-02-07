Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 7 de febrero de 2026 en Vigo:

Concierto de la Coral Casablanca

Concierto solidario de la Coral Casablanca para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación Casa de la Caridad- Hogar San José y la Asociación Harambee.

Auditorio Teatro Afundación (Marqués de Valladares. 23). A las 20.30 horas.

Teatro

Pablo Ibarrurru

El espectáculo nos permitirá adentrarnos un poco más en la mente absurda de Pablo Ibarrurru y descubrir algunas cosas que desconocíamos de él, como el impacto negativo que los sueños tuvieron en su vida, su experiencia laboral antes de trabajar en televisión y el tiempo que tardó en aprender a comunicar sus sentimientos.

Auditorio Teatro Afundación (Marqués de Valladares, 23). A las 22.30 horas.

«Mamá, quero ser DJ»

Taller de iniciación al universo DJ, con la DJ Nu.Eva.

Caixa de Ritmos (Canellón dos Canos ,9) A las 16. 30 horas.

«Nymeria»

El nuevo espectáculo de Pablo Méndez Performances es una propuesta inmersiva y sorprendente para todos los públicos que invita a vivir un viaje intergaláctico lleno de magia, emoción y descubrimiento. La obra combina teatro visual, circo contemporáneo y tecnología escénica de última generación.

Auditorio Mar de Vigo (Av Beiramar, 59). A las 17.30 y a las 20.30 horas.

«El sonido de los números imaginarios»

Es un libro de poemas que pretende resaltar las pequeñas cosas cotidianas que damos por sentadas pero que, en última instancia, son fundamentales para nuestra vida. .

Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.

«Tres pasos para el éxito»

Comedia negra unipersonal en la que un entrenador personal, con aires de gurú motivacional y teleoperador, guía al público por el supuesto camino al éxito. A través de nueve escenas con revelaciones, dinámicas de grupo y ejercicios con el público, se repasan los fundamentos de nuestra vida contemporánea.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

Pablo Meixe

Pablo Meixe vuelve para seguir probando textos, improvisando con el público y, sobre todo, haciendo lo que más le gusta: verte reír sin parar. Este espectáculo es un torbellino de risas y complicidad con el público. Si te ríes con sus vídeos, prepárate para vivir la experiencia en directo. ¡Sin filtros, solo una hora de pura comedia!

Auditorio Teatro Afundación (Policarpo sanz, 13). A las 22.30 horas.

Música

Zenet

El artista malagueño vuelve a vigo para presentar su álbum «Las manos y la voz».

Teatro Afundación (Marqués de Valladares, 23). A las 20.30 horas.

Rosa Cedrón

Concierto en formato trío que celebra las tres décadas de carrera de la artista, desde su etapa en Luar na Lubre hasta sus composiciones en solitario más íntimas. Participarán Rosa Cedrón con voz y violonchelo, Javier Cedrón al Violín y Juanjo Fernández con el Piano.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas. Entradas a partir de 10 euros.

Tributo a Chet Baker

Una sesión de jazz con la participación de Gabriel Saito a la trompeta, Guillermo Guerrero en la guitarra , Juan Alonso al contrabajo y Juan Guerrero en la batería.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco , 21). A las 21.00 horas. Entradas a 7 euros.

