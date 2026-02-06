PortAmérica 2026 amplía su cartel con Amaia, Eliades Ochoa y Xoel López

El festival PortAmérica continúa desvelando piezas clave de su programación y anuncia nuevas incorporaciones que refuerzan su apuesta por la diversidad artística y la fusión de escenas nacionales e internacionales. Amaia, Eliades Ochoa y Xoel López se suman al cartel de la decimocuarta edición, junto con las propuestas emergentes de Noelia Franco, Amoebo y Candela Liste, consolidando aún más la pluralidad musical del evento.

Xoel López. | IÑAKI ABELLA

Amaia, una de las voces más singulares y queridas del pop contemporáneo español, llegará a PortAmérica con una gira en la que la artista navarra transita sin barreras entre la delicadeza y la intensidad, con una presencia escénica que convierte cada espectáculo en un viaje emocional. Su capacidad para transformar recintos llenos hasta la bandera en espacios casi íntimos, así como su dominio del piano, la guitarra y el arpa, han sido destacados tanto por la crítica como por el público en las recientes paradas de la gira.

El cubano Eliades Ochoa. | C. PARDELLAS

Desde Cuba, Eliades Ochoa aporta una de las voces más emblemáticas de la música tradicional latinoamericana. Figura clave del legendario Buena Vista Social Club y reconocido internacionalmente por su virtuosismo como guitarrista y cantante de son cubano, Ochoa ha dedicado décadas a difundir la riqueza de las raíces musicales de su país. Su presencia en PortAmérica será un encuentro con la autenticidad y el sabor de la música cubana tradicional, desde sus inicios hasta su consolidación mundial.

Xoel López, uno de los artistas más representativos de la escena independiente nacional e iberoamericana, traerá a PortAmérica el espíritu de su sonido genuino y su constante evolución creativa. Tras más de 20 años de trayectoria, Xoel ha transitado por múltiples paisajes musicales, ofreciendo una obra que articula introspección, identidad y emoción. En 2026 presentará en directo su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para esta primavera y del que ya se conocen dos adelantos, consolidando así un capítulo más de libertad artística y conexión con su público.

Completan esta nueva tanda Noelia Franco, con una propuesta delicada y evocadora en el panorama indie; Amoebo, apuesta emergente local con un sonido fresco y característico; y Candela Liste. Con estos anuncios, PortAmérica 2026 continúa perfilando una programación que atraviesa generaciones, estilos y geografías, reforzando su identidad como un festival de encuentro cultural y musical.

Además del apartado musical, el festival sigue potenciando su oferta de experiencias: las entradas para el parking de autocaravanas y la zona de acampada, así como el servicio de autobuses, ya están disponibles en la página web del festival, ofreciendo a los asistentes opciones completas para vivir la cita del 9 al 11 de julio en Portas con comodidad.