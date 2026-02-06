Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 6 de febrero de 2026 en Vigo:

Javier Urra tratará de responder a la pregunta de «¿Cómo somos realmente?» en el Club FARO

Javier Urra, psicólogo, pedagogo terapeuta, es el encargado de dar la charla «¿Cómo somos realmente? Experimentos psicológicos». La presentación correrá a cargo de María Ferreiro, psicóloga y psicopedagoga, directora del Instituto de Tratamiento de la Conducta.

Salón de actos del MARCO (Píncipe, 4). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscribtores y libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

«Analizar e compartir o entroido tradicional»

El programa combina música, proyecciones audiovisuales e intervenciones en torno a diferentes manifestaciones del Carnaval. El viernes incluye la inauguración con la Banda de Gaitas de Casco Vello, la proyección del documental «A traxedia do Xirobio» y una mesa dedicada al Merdeiro, donde se aborda la evolución de esta figura a lo largo de dos décadas de carnaval popular.

Asociación do Casco Vello (Cánovas del Castillo, 2). A las 19.00 horas.

Vernes na EMAO

En esta actividad se proyectará el film de Woody Allen. Midnight in Paris. Presentado por María Jesús Cuesta, bibliotecaria de la EMAO.

Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas.

«Petisco de Natureza»

Una charla sobre las especies marinas exóticas invasoras en el litoral de Galicia.

Centro Social A Nubeira (Pizarro, 6). A las 18.30 horas.

Teatro

«Pi R Cuadrado»

Es una pieza de teatro físico unipersonal donde el movimiento poético, la danza y la expresión corporal se fusionan con el espacio sonoro y las retroproyecciones en vivo.

A Morada (Enrique Xavier Macías, 6). A las 20.00 horas.

«El sonido de los números imaginarios»

Es un libro de poemas que pretende resaltar las pequeñas cosas cotidianas que damos por sentadas pero que, en última instancia, son fundamentales para nuestra vida. Cambaleo Teatro presenta una propuesta escénica basada en la base textual de este poemario. La propuesta aborda la idea de construir un espacio escénico o «artefacto escénico» muy simple, pero que sea un bastión para la poesía.

Teatro Ensalle (Calle Chile, 15). A las 20.00 horas.

Vigocultura: «Brazaletes»

Una recreación del gesto de dos jugadores del Racing de Santander que lucieron brazaletes negros en protesta por las ejecuciones franquistas en 1975. La obra cuestiona la política del fútbol a través de figuras como Bebel García y Sócrates.

Auditorio Municipal del Concello (Praza do rei, 1). A las 20.30 horas.

Pablo Meixe

Vuelve para seguir probando textos, improvisando con el público y, sobre todo, haciendo lo que más le gusta: verte reír sin parar. Este espectáculo es un torbellino de risas y complicidad con el público. Si te ríes con sus vídeos, prepárate para vivir la experiencia en directo. ¡Sin filtros, solo una hora de pura comedia!

Auditorio Teatro Afundación (Policarpo sanz, 13). A las 22.30 horas.

Música

Chica sobresalto

La nueva gira de la artista navarra llega para sacudirnos los pies. Acompañada por toda su banda y en formato eléctrico.

Sala Rouge (Pontevedra, 4). A las 20.30 horas.

Coral Casablanca Vigo

Concierto solidario de la Coral Casablanca para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación Casa de la Caridad- Hogar San José y la Asociación Harambee.

Auditorio Teatro Afundación (Marqués de Valladares. 23). A las 20.30 horas.

Igor Paskual

El reconocido guitarrista, compositor y divulgador artístico presenta un espectáculo único e irrepetible que desafía las convenciones del concierto tradicional. Con más de 30 años de experiencia en el rock español, Igor, miembro esencial de Loquillo desde 2001 y telonero de leyendas como The Rolling Stones y The Who, presenta «Como facer una canción de rock español e non morrer no intento», un espectáculo híbrido que combina música en directo, humor ácido y anécdotas sorprendentes sobre los secretos del rock en nuestro país.

La pecera (Pizarro, 35). A las 21.30 horas.

agenda@farodevigo.es