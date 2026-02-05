Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago Motorizado.

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 5 de febrero de 2026 en Vigo:

Santiago Motorizado

El líder de Él Mató a un Policía Motorizado, Santiago Motorizado, presenta en Vigo su primer disco en solitario, «El Retorno». Once nuevas canciones para nuevas aventuras del intérprete con cortes íntimos y melancólicos sobre la vida, el amor y la cotidianidad, con un sonido que mezcla guitarras acústicas y sintetizadores pop. El concierto se enmarca en la programación de Son Estrella Galicia.

  • Sala Mondo (Joaquín Loriga, 3). A las 21.00 horas.

Actos

Conferencia «Infancia e adolescencia dixital»

El uso de las llamadas Tecnologías de la Información suele provocar problemas emocionales y de convivencia, especialmente en un período tan crítico y vulnerable como la adolescencia. Como advierten la OMS y la UNESCO, el uso intensivo y sin supervisión de las redes sociales o los videojuegos puede generar hábitos de vida poco saludables, una peor higiene del sueño, mayores niveles de ansiedad y depresión, un aumento del acoso y el ciberacoso, la violencia filio-parental o incluso dar lugar a nuevas formas de adicción. Impartido por Antonio Rial Boubeta, psicólogo, y presentado por María Jesús Argibay, periodista.

  • Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). A las 19.30 horas.

Taller de escritura creativa

Xavier Queipo se encargará de impartir un taller de escritura creativa para todo aquel que desee asistir.

  • RioLagares ( Falperra, 16). A las 19.30 horas. .

«El declive del imperio americano»

Es una comedia dramática de 1986 muy recomendable. Cuatro profesores universitarios de historia se reúnen... Los invitamos a comentar esta película y a reírse un rato.

  • Galería Jazz( Ronda de Don Bosco, nº 21). A las 20.30 horas.

Poemario TeoTzin

La presentación de Teotzin, el nuevo libro de poemas de la poeta y fotógrafa viguesa Elvira Jardón, publicado por Editorial Cuadranta. En el acto el autor estará acompañado por María Lado y Luis Boullosa.

  • Asociación Cultural Évame Oroza (SubiadaCosta, 5). A las 20.00 horas.

«O rumor do distante»

Presentación del libro de Cesáreo Sánchez Iglesias.

  • Librería Cartabón (Urzáiz, 125). A las 20.00 horas. Entrada libre.

Inauguración de «As nosas raíces»

Delmi Galeano pinta desde la raíz y desde la herida. Su arte nace del recuerdo de su tierra y de los caminos que la trajeron hasta aquí. En cada color habitan nuestras raíces latinoamericanas, aquellas que no se pierden aunque el cuerpo migre. A través de la pintura, rinde homenaje a la Madre Tierra, a las abuelas y a las costumbres que nos sustentan. Defiende que somos naturaleza viva y que crear es también una forma de cuidar.

  • A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). A las 19.00 horas.

«Manuela para deitarse e durmir»

En este espectáculo, Caxoto vuelve a esos momentos antes de ir a dormir y los convierte en un espectáculo de cuentos lleno de aventuras, misterios sin resolver, visitas inesperadas y así disfrutar de un viaje a nuestra infancia de la mano de nuestros hijos.

  • Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yañez, 6). Dos sesiones: a las 17.30 horas y a las 18.15 horas.

Música

Dani Costas

Es un artista de pop-rock con matices country, con varias obras publicadas y una sólida trayectoria en directo. Tras años de gira por escenarios con diferentes formatos, en Mundo Nuevo Tour apuesta por un concierto acústico, más cercano e íntimo, donde las canciones y las letras cobran protagonismo.

  • La Pecera (Pizarro, 35). A las 21.30 horas.

Con la Venia

Es un grupo de bossa-swing, latin y pop que ofrece actuaciones festivas y dinámicas, en las que sus integrantes dan rienda suelta a su pasión.La mayoría de las canciones de su repertorio tienen como objetivo mejorar el estado de ánimo de su público, a través del canto y el baile.

  • Sala Supersonic (Fermín Penzol, 2 ). A las 22.00 horas.

