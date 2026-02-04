El músico argentino Santiago Motorizado descarga su rock mañana en Mondo Club
El creador de la banda Él Mató a un Policía Motorizado presentará su primer álbum como solista, “El Retorno”, un viaje hacia sus inquietudes más personales
REDACCIÓN
SON Estrella Galicia devuelve esta semana a una de las figuras clave del rock internacional, con una gira de tres conciertos protagonizados por Santiago Motorizado, que tendrán lugar en Vigo (mañana jueves, 5 de febrero, sala Mondo Club, 21.00 horas), Santiago de Compostela (día 6) y Valladolid (día 8). Las salas Mondo Club, Riquela y Porta Caeli, respectivamente, serán los tres templos donde se podrá ver cómo se las compone este mítiuco rockero en solitario. Las entradas para la capital gallega están agotadas y las últimas disponibles para las citas de Vigo y Valladolid se pueden adquirir a precios que oscilan entre los 16 y los 20 euros (taquilla).
Santiago Motorizado es el cantante y líder de El Mató a un Policía Motorizado, la legendaria banda argentina que encabezó el nuevo movimiento del rock alternativo latinoamericano del nuevo siglo. Después de años recorriendo el mundo, con una discografía editada en varios países de América y Europa, y habiendo participando en los festivales internacionales más importantes del mundo como el Vive Latino, Primavera Sound o Lollapalooza, Santiago presenta su estreno en solitario, “El Retorno”. Once nuevas canciones para nuevas aventuras del intérprete con cortes íntimos y melancólicos sobre la vida, el amor y la cotidianidad, con un sonido que mezcla guitarras acústicas y sintetizadores pop. Estos conciertos con SON Estrella Galicia darán buena cuenta de la evolución de un artista que creó una de las bandas más importantes de la década.
