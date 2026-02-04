Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 4 de febrero de 2026 en Vigo:

Isorna Juncal presenta en el Club FARO «un manual de supervivencia para el desastre que eres»

Isorna Juncal, formadora y fundadora de Intrategia Spain, presentará en el Club FARO la charla-coloquio «Deja de fingir que sabes lo que haces. Un manual de supervivencia para el desastre que eres». No ofrecerá promesas vacías, solo verdades incómodas y una ruta clara para dejar de simular y empezar a vivir de verdad. El acto será presentado por el doctor en comunicación Octavio Rodríguez.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Visita teatralizada

Visita al cementerio vigués en el que actúan como guías personajes ilustres enterrados allí, como Concepción Arenal, Irene de Ceballos (esposa de Policarpo Sanz), Bernardo González del Valle (Cachamuíña) y María de los Milagros Elduayen (marquesa de Valladares).

Cementerio de Pereiró (Castrelos, 213). A las 18.30 horas. Necesaria la reserva previa.

Hop in the top

Miércoles de swing en A Casa de Arriba. Clase de Lindy Hop, iniciación para los amantes de la música más Swing DJ set.

Caixa de Ritmos (Canellón dos Canos 9). A las 21.00 horas. Precio: caja inversa.

Teatro

«Sangue no espello»

Se trata de una acción performativa que se presenta en Vigo como respuesta artística a los acontecimientos ocurridos en Irán entre el 8 y el 9 de enero, tras una semana de manifestaciones pacíficas reprimidas por el régimen mediante un apagón total de las comunicaciones y una violenta represión de la población civil.

A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). A las 19.00 horas.

Exposiciones

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas.Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Refugallo paintings»

La exposición «Pinturas Refugallo» de Almudena Fernández Fariña aborda el papel del marco y la pincelada en la pintura tradicional, cuestionando su valor simbólico y su función como generadores de aura. Históricamente, el marco separa la obra del mundo real, le otorga valor material y la convierte en un objeto transportable y comercializable.

Sirvent. SVT Espacio de Arte (Gran Vía, 129). A las 20.00 horas.

«Los últimos marqueses»

La exposición, presenta la historia de la mansión durante el periodo conocido como «los últimos marqueses», entre 1896 y 1934. Con ella se celkebra el centenario de la donación del Pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo.

Museo-Pazo Quiñones de León Rúa do Pazo (Castrelos, 1). Demartes a viernes: 10.00 a 14.00 horas. Sábados: 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos: 11.00 a 14.00 horas.

