Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 3 de febrero de 2026 en Vigo:

Último día de San Blas

La romería de San Blas se despide de Bembrive un año más, tras un fin de semana grande de furanchos, cuncas en alto, gaitas afinadas y mucha troula en la parroquia viguesa.

En Bembrive, todo el día.

Actos

«A fenda de xénero nas pensións»

Un encuentro para comprender por qué las mujeres reciben pensiones más bajas y qué factores históricos, económicos y sociales influyen en esta realidad. Presentación del movimiento Modepen.

A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). A las 19.30 horas.

«Como flota o aceite na auga»

Coincidiendo con la publicación de Como flota o aceite na auga, libro que repasa los 40 años de Galería Trinta, su directora y autora del libro, Asunta Rodríguez, y el director del MARCO, Miguel Fernández-Cid, mantendrán una conversación sobre la importancia de las galerías en el entorno artístico, repasando temas de actualidad y la historia de Trinta.

MARCO (Príncipe, 54). A las 19.30 horas.

Presentación

Presentación sobre Xaime Isla Couto: entre o «Galiza ceibe» e «Venceremos nós», a cargo de Marcelino Agís Villaverde. El evento contará con Manuel Puga, presidente de la Fundación Penzol; Silvestre Gómez Xurxo, presidente de la SEPT y patrono de la Fundación Penzol; Rocío Carolo Tosar, presidenta del Foro Galicia Milenio, y Marcelino Agís Villaverde.

Casa Galega da Cultura (Plaza Princesa, 2). A las 19.30 horas.

Visita teatralizada

Visita al cementerio vigués en el que actúan como guías personajes ilustres enterrados allí, como Concepción Arenal, Irene de Ceballos (esposa de Policarpo Sanz), Bernardo González del Valle (Cachamuíña) y María de los Milagros Elduayen (marquesa de Valladares).

Cementerio de Pereiró (Castrelos, 213). A las 18.30 horas. Necesaria la reserva previa.

San Blas en Castrelos

Se celebrará la misa mayor cantada por la soparno Beatriz Riobó y la organista Marta Barreiro. Al acabar, saldrá la procesión acompañada de la Charanga Jalácticos. Por la tarde, Antonio Barros ofrecerá una actuación estelar.

Iglesia de Santa María de Castrelos (Mestres Goldar, 16). Desde las 9.30 horas hasta las 23.30 horas.

Teatro

«La Bella durmiente»

El Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk está de gira por los principales teatros y auditorios de España con un éxito rotundo. Sus bailarines, bajo la dirección de Ishchuk, ofrecerán en Vigo una versión emocionante, vibrante e increíble de La Bella durmiente, que interpretan por primera vez en una gira.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas.

Música

Festival nas ondas

El Conservatorio Superior de Música de Vigo acogerá el XI Festival de Música y Artes nas ondas, desde este martes hasta el 5 de junio de 2026, con un programa de 52 actividades de acceso gratuito hasta completar aforo. El festival incluye conciertos, talleres, clases magistrales, conferencias y propuestas educativas que abarcan diferentes estilos, épocas y lenguajes artísticos. Esta semana se celebra la música antigua,

Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 14.00 horas y a las 20.00 horas.

La mejor música de películas

Un recorrido por aquellas bandas sonoras que más nos han emocionado de John Williams y Hans Zimmer y un homenaje a los dos maestros de la mano de la Hollywood Symphony Orchestra.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 20.00 horas.

