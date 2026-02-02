Club FARO: Andrés Pascual

El escritor y conferenciante hablará sobre «El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito». La presentación correrá a cargo de Raúl Costas.

MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Proyección

El Cineclub Lumière inicia febrero con un nuevo ciclo: «Evolución? O lado máis agochado». Los personajes de este ciclo muestran un manejo bastante primitivo de las emociones, producto de sus particulares procesos vitales. Hoy se proyectará «Zafari». La película construye una curiosa fábula distópica que reflexiona sobre el contexto sociopolítico latinoamericano contemporáneo desde lugares inesperados, buscando la complicidad del público. Un zoológico selvático que separa dos edificios y dos universos.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.30 horas.

As Candelas e San Blas

Fiesta en honor a la Virgen de las Candelas y San Blas. Después vendrá Charanga Noroeste y Ángel América.

En la parroquia de Castrelos. Comienza a las 9.00 horas y los conciertos son a las 19.30 horas.

Música

Sociedad filarmónica de Vigo

Concierto que lleva por título «Canciones de la Tierra» y el programa presenta obras de Falla, Mompou, Ginastera, etc. Lo realizan el Guitarrista chileno Bernardo García Huidobro y la soprano española Ángeles Tey.

En el Auditorio Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas.

Exposiciones

Colección Laxeiro

La exposición permanente está integrada por más de 60 obras de este artista, considerado el máximo representante del movimiento conocido como «Renovadores de la vanguardia histórica gallega». Sus integrantes fueron protagonistas de una renovación plástica que superaba el regionalismo imperante en la época y que situaba la identidad estética gallega en consonancia con las tendencias europeas.

En la Casa das Artes. Rúa Policarpo Sanz, 15. De Lunes a viernes de 18.00 horas a 21 horas. Sábados, domingos y festivos de 12.00 horas a 14.00 horas.

