Qué hacer hoy en Vigo

Agenda cultural y de ocio para el domingo 1 de febrero en Vigo

Un momento del espectáculo «Susurros e sombras».

R. V.

Vigo

«Susurros e sombras»

Espectáculo de teatro Art’Imagem basado en la obra de José Craveirinha que mezcla poesía, teatro y música para hablar sobre la prisión, la violencia y la identidad, donde la palabra se convierte en un acto de resistencia. La muestra se adentra en la experiencia del encarcelamiento físico y simbólico, en un contexto donde la violencia toma múltiples formas y oprime el cuerpo, la memoria y la identidad.

  • En Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

Teatro

Los Yugoslavos

Dentro de la programación de VigoCultura. La historia comienza cuando un camarero le pide a un cliente que hable con su esposa. Los protagonistas son dos hombres y dos mujeres que intercambian palabras y mapas sobre un país que ya no existe y que ninguno de los dos ha pisado jamás.

  • En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas

«Überschach 193»

Este espectáculo propone una serie de operaciones escénicas en torno a la obra de Diego Seixo. «Concierto para cámara: apertura», que ocupa el escenario y se extiende a una imagen específica del mismo. A través de una superficie análoga a un tablero de ajedrez, muestra una historia documental sobre un momento clave del ascenso del nazismo: el año 1937.

  • En el Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7). A las 20.00 horas.

Bule Bule Teatro

Obra cómica de Enrique Jardiel Poncela, centrada en la familia Briones y su extraño comportamiento, desencadenado por un crimen del pasado. La obra explora temas como el amor, la locura y el crimen, utilizando el absurdo y el humor para crear una comedia retorcida y entretenida.

  • En el CD de Matamá ( Canteiros, 53). A las 19.00 horas.

XXVIII Festival de Regueifas

Una Regueifa es un desafío oral improvisado en verso.

  • En el Auditorio CVC Valladares. (Camiño do Pedregal, 6). A las 18.30 horas.

Actos

Pequenos merdeiros

En esta actividad, los pequeños y mayores de la ciudad podrán confeccionar sus máscaras y, una vez caracterizados, acompañar a los Merdeiros adultos por las calles y plazas del Casco Antiguo en una pequeña salida, que estará amenizada por la Comparsa Decana Os Tarteiras y la Banda de Gaitas do Caco Vello.

  • En la Asociación do Casco Vello (Cánovas del Castillo, 2 ). A las 17.00 horas.

San Blas

Durante San Blas, garajes, porches y sótanos de casas se transforman en tabernas improvisadas donde se sirven vinos y tapas tradicionales. Estos espacios efímeros son el alma de la fiesta: lugares de encuentro donde la música suena espontáneamente y donde es habitual encontrar grupos de personas cantando, tocando y compartiendo mesa.

  • En Bembrive. Todo el día.

Un día no Xapón

Visita guiada participativa para descubrir el famoso grabado japonés, sus colores, historias y personajes, así como su proceso artesanal.

  • En el Museo do Mar (Avda. Atlántida, 160). A las 11.30 horas.

Visitas teatralizadas al cementerio

Aquí actúan como guías personajes ilustres enterrados como Concepción Arenal, Irene de Ceballos (esposa de Policarpo Sanz), Bernardo González del Valle (Cachamuíña) y María de los Milagros Elduayen (Marquesa de Valladares).

  • En el Cementerio de Pereiró (Castrelos, 213). A las 18.30 horas.

Música

Miaw

Es un dúo pop que interpreta música de club deconstruida. Formado por Frederik Bruun y Liza Dries, de Dinamarca y Países Bajos, ambos productores .

  • En Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30). A las 20.30 horas.

