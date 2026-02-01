¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Casa Sánchez acogió ayer una comida de agradecimiento a las dos médicas que trabajaron en el centro de salud de Rodeiro y que han cambiado de destino recientemente: Marianela Verdecía ejerce ahora como facultativa de atención primaria en el centro de salud de Lalín, mientras que Marta Varela cesó en su puesto en diciembre después de diez años en el puesto. Al ágape asistieron el alcalde rodeirense, José Luis Camiñas, y el teniente de alcalde, Alberte Lamazares, entre otros.

Jubilación por partida triple de carteros de Lalín / .

Los carteros Gerardo González, Álvaro Santalla y Rafael Igrexas recibieron ayer el cariño de sus compañeros por su jubilación. Setenta trabajadores de Lalín y Silleda, junto a familiares, asistieron a una comida en el restaurante Naval do Espiño. También despidieron a Conchi Míguez, que cambia de de destino.

Ánxela Taboada se retira como veterinaria / .

La veterinaria Ánxela Taboada recibió un homenaje de sus compañeros con motivo de su jubilación. El ágape tuvo lugar el viernes en el Mesón O Cruce, de Vilatuxe, y contó también con la asistencia de Begoña del Pozo y María Dolores Rodríguez, junto a la propia Taboada, las tres pioneras que ejercieron en Deza la clínica de grandes animales.