Tradición 'furancheira', cocidos y filloas: así es el calendario gastronómico que reina este febrero en Galicia

El mes de febrero ya está aquí y con él el tiempo de cocido, de filloas y de otros productos que parecen coger más importancia en esta época del año, con el Entroido ya asomando en el calendario.

Aunque gran parte del sinfín de fiestas gastronómicas que tienen lugar en Galicia se celebran durante los meses de verano, son también varias las propuestas que se alejan del periodo estival y que, con algunas de estas recetas más típicas del Entroido, se celebran durante este segundo mes del año.

Por eso, desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles sobre algunas de las principales fiestas gastronómicas que tendrán lugar durante este mes de febrero.

La gran romería "furancheira"

Marta G. Brea

Desde este sábado 31 y hasta el martes 3 de febrero, Vigo vive los días grandes de una de sus fiestas tradicionales más emblemáticas y "furancheiras": el San Blas de Bembrive, declarada de Interés Turístico de Galicia.

Como es tradición, desde principios del pasado mes todos los fines de semana hubo música, furanchos y mucha fiesta en la parroquia viguesa, aunque estos primeros días de febrero se llevan la palma.

A pesar de tratarse de una fiesta religiosa, su gran gran seña de identidad es su marcado ambiente gastronómico, permitiendo disfrutar de propuestas variadas en los más de 20 furanchos que forman parte este año de la celebración y que se llenan para degustar con una buena cunca de vino chorizo, tortilla, zorza...

Además de esta ruta obligada por los furanchos, entre vinos de la casa y tapas tradicionales, la música tradicional gallega también hará acto de presencia el martes día 3 con un pasacalles a cargo de la Banda de gaitas, cornetas y tambores Ría de Vigo.

Chorizo en Vila de Cruces

Comensales durante una edición anterior de la Festa do Chourizo de Vila de Cruces / Bernabé/Javier Lalín

Si el San Blas de Bembrive termina el martes, el relevo llega el miércoles 4 a Vila de Cruces con la 33ª edición de su tradicional Festa do Chourizo.

El programa gastronómico arranca a las 12.00 horas con degustaciones gratuitas de este producto (procedente de carnicerías locales), acompañado de pan, agua y vino.

Que no falte el cocido

Con todo, la cita gastronómica más destacada de este mes de abril es la Feira do Cocido de Lalín, Fiesta de Interés Turístico Internacional que este año celebrará su 58ª edición el próximo domingo día 8 y que permitirá disfrutar a miles de personas de uno de los platos estrella de la gastronomía gallega.

Foto de archivo de Don Cocho durante un desfile de la Feira do Cocido de Lalín / Bernabé

La edición de este año comenzará a las 10.30 horas, con la recepción del pregonero de esta edición, el cirujano Diego González Rivas. Tras la lectura del pregón a las 12.45 horas dará comienzo el tradional desfile de la Feira do Cocido 2026 con carrozas, charangas, comparsas y Entroidos tradicionales gallegos.

Ya por la tarde, desde las 17.00 horas, la charanga KM. Cero animará las calles de la localidad, mientras que a las 18.30 horas la Charanga Ardores y la Orquesta Tequila actuarán en la Praza da Igrexa.

Aunque el día grande en Lalín es el domingo 8, no es el único día en el que disfrutar de un buen cocido gallego, y es que desde el pasado 15 de enero y hasta el 15 de febrero, esta receta se puede disfrutar en hasta 26 restaurantes de la localidad por el Mes do Cocido.

Filloas da Pedra

Reparto de filloas 'á pedra' en la Festa da Baña / Concello da Baña

Tras un buen cocido (y con él) lo que no puede faltar son las filloas y eso lo saben bien en A Baña, que el propio domingo día 8 organiza la XXII Festa da Filloa da Pedra.

La jornada festiva comenzará a las 9.30 horas con la apertura de puertas, a la que seguirán la Ruta Ciclista da Filloa, Obradoiros de Treboada y de Cestería Tradicional o la lectura del pregón por el escritor Manuel Iglesias Turnes. A las 14.00 horas dará inicio el tardeo con Trío Alborada, Bouba y A Requinta de Lampai, mientras que De Ninghures cerrará desde las 19.30 horas esta edición con un concierto.

A lo largo del día los presentes podrán desgustar filloas que se podrán tomar solas, con lacón y grelos, chorizos, orejas... a un precio de 1,5 euros por filloa.

Más filloas

Máquina filloeira funcionando en una edición de la Festa da Filloa de Lestedo / Xurxo Martínez (EFE)

Y si aún te quedas con ganas de más filloas, este manjar será también el centro de atención en Lestedo, que vivirá su Festa da Filloa "máis completa da súa historia" del viernes 13 al domingo 22 de este mes.

En la jornada inaugural se celebrará en el renovado local de Lestedo uno de los cinco 'showcooking' programados: el Filloa Cooking (los demás serán los días 15, 16, 16 y 19); mientras que al día siguiente el protagonismo lo tendrán los más pequeños con la Festa da Filloíña.

El día grande será el domingo 22, que arrancará pronto, a las 8.00 horas, con el encendido de las máquinas fiolleiras, comenzando a las 11.00 h. la elaboración y venta de filloas. Después, la música dará paso al IX Desfile Intermunicipal dos Xenerais da Ulla antes de la lectura del pregón por parted e Emilio José de la Iglesia Lema.

Y como no todo puede ser comer, la jornada terminará con toque musical con las actuaciones, a partir de las 18.00 horas del grupo Origen y la orquesta París de Noia. Una música que también será protagonista el sábado 21 con la celebración del Filloa Folk.