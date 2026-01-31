Qué hacer en las comarcas

La Carpa do Cocido abre la quinta feria Alvariza

La Carpa do Cocido, en el Campo da Feira Vello de Lalín, inaugura esta mañana la V Feira Internacional de Apicultura Alvariza. Además del organizador, David Liñares, acudirán el alcalde, José Crespo, los conselleiros María José Gómez y Román Rodríguez, así como el diputado de Turismo de la Diputación, Jesús Vázquez Almuiña. La feria ofrece hoy y mañana charlas, degustaciones y stand de productos.

Comida y música en el Entroido de A Xesta...

La parroquia lalinense de A Xesta celebra el Carnaval el 13 de febrero, con una cena desde las 21.30 horas y cuyo menú ofrece oreja, morro, panceta y costillas. Habrá además postres, bebida, café y mucha música. El precio es de 20 euros por persona y los interesados pueden anotarse hasta el día 10 en los teléfonos 658 205 884 (Sindo); 648 086 231 (Eva); 639 034 715 (Cris); 639 687 458 (Suso) ó 675 373 470 (Julia).

... y pinchos con sorteos en el de Parada

En Silleda, los vecinos y vecinas de Parada disfrutarán de una fiesta de Entroido el 14 de febrero, en la Casa da Escola. A partir de las 22.00 horas tendrán a su disposición pinchos y postres típicos. El baile de disfraces contará con la música de DJ Smile, y a lo largo de la velada están programados varios sorteos. La asistencia es libre y la programación anuncia una noche muy amena para todas las edades.

Charla de Ángel Carracedo en el salón parroquial de Silleda

El catedrático de Medicina Legal de la USC y director de la Fundación Pública de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, impartió ayer en el salón parroquial de Silleda una charla sobre genética, el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

Daniel Chumillas habla sobre «mediumnidad» en el Panic

El Teatro Principal de A Estrada acogió ayer la charla del terapeuta catalán Daniel Chumillas, que se enmarca dentro de las actividades divulgativas del Festival Panic de terror. El médium estuvo acompañado por el organizador, Pedro Pérez, y hablaron sobre las referencias del mundo cinematográfico relacionadas con sus experiencias espirituales.