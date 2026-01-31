Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 31 de enero de 2026 en Vigo:

«Mundo do circo»

Espectáculo itinerante en el que este circo ambulante recorrerá las principales zonas de la ciudad, en una interacción constante con el público, junto con música en directo, ritmo, color y mucha luz y diversión! No te puedes perder a estos personajes que harán de la calle su escenario.

Ante el MARCO (Príncipe, 54). A las 19.00 horas.

Actos

Carrera de drones

Primera Carrera de la Liga Whoop de Galicia, una competición de drones FPV en interiores que transformará el centro comercial en un espacio de innovación, tecnología y entretenimiento en directo durante todo el día. El evento está diseñado para todos los públicos y combina competición oficial, actividades participativas y acciones educativas.

Centro comercial A Laxe (Cánovas del Castillo, 1). De 10.00 horas a 20.00 horas.

«La hora robada»

La Asociación Gallega de Reporteros Solidarios (Agareso) proyecta en Vigo «La hora robada», un audiovisual sobre cómo el turismo y los intereses del capital están cambiando la vida y el territorio en Gran Canaria.

Centro Social A Nubeira (Pizarro, 6). A las 19.00 horas.

Teatro

«O amor das pedras»

Creación de Sílvia Boga basada en la novela homónima de Pedro Rodríguez. La pieza nos presenta un amor etéreo que surge de un acontecimiento trágico y que persiste más allá de la materia, como si la naturaleza misma fuera testigo y cómplice de esa historia.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

«Überschach 193»

El espectáculo propone una serie de operaciones escénicas en torno a la obra de Diego Seixo. «Concierto para cámara: apertura» ocupa el escenario y se extiende a una imagen específica del mismo. A través de una superficie análoga a un tablero de ajedrez, muestra una historia documental sobre un momento clave del ascenso del nazismo: el año 1937.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7). A las 20.00 horas.

«Coaches de choque»

Espectáculo de comedia improvisada diseñado para activar y dar un subidón de endorfinas al público. Un espectáculo interactivo en el que Oswaldo Digón y Rafa Durán interpretan a dos coaches entusiastas y altamente motivados que, mediante terapia de improvisación, crean un espectáculo frenético, único e irrepetible sobre la marcha gracias a las sugerencias del público.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas.

Música

Música e pincéis

Concierto de dibujo. El grupo vigués Urban Sketchers dibujará, mientras que el grupo Cámara d’Ría ofrecerá un concierto de música tradicional en formato clásico. Un encuentro artístico donde el público asistente, si lo desea, puede traer su propio material de dibujo y unirse a la experiencia.

Fundación Mayeusis (Areal, 138). A las 19.00 horas.

