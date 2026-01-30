Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 30 de enero de 2026 en Vigo:

Club FARO: «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia»

Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia en la Universidade de Santiago, hablará de «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia», un viaje sensorial por la esencia vitivinícola de Galicia. La presentación correrá a cargo de Estro Montaña, catedrático de Lengua y Literatura Española.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

San Blas en Bembrive

Fin de semana grande de furanchos, cuncas en alto, gaitas afinadas y mucha troula en la parroquia viguesa, que celebra una de las romerías más emblemáticas del invierno.

En Bembrive, todo el día.

«O violín que trae o vento»

Adrián Méndez, músico, investigador y docente vinculado a la cultura popular gallega, gaitero y zanfonista de De Ninghures y coordinador de la Foliada de A Fonsagrada, presenta el libro «O violín que trae o vento».

Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas.

Beber y dibujar

Vuelve «Drink and draw», y esta vez la temática son los cinéfilos frikis. ¿Qué podría ser más divertido que mezclar películas legendarias de los 80?

Café Millenium (Barcelona, 41). A las 20.00 horas.

Teatro

«Überschach 193»

El espectáculo propone una serie de operaciones escénicas en torno a la obra de Diego Seixo. «Concierto para cámara: apertura», que ocupa el escenario y se extiende a una imagen específica del mismo. A través de una superficie análoga a un tablero de ajedrez, muestra una historia documental sobre un momento clave del ascenso del nazismo: el año 1937.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7). A las 20.00 horas.

«Teatro Playback»

Teatro improvisado que representa las historias del público y que fomenta la empatía, la comprensión mutua, el respeto y el autoconocimiento.

AVV de Teis (Gerardo Campos Ramos, 2). A las 20.00 horas.

Contos Dakí

El ciclo cuenta con algunos de los narradores más reconocidos del panorama gallego. Son historias llenas de humor e ingenio que seguro no dejarán indiferente a quienes tengan el placer de escucharlas. En esta ocasión interviene Caxoto, un narrador oral con un toque de humor.

Biblioteca Xosé Neira Vilas (Emilio Martínez Garrido, 21). A las 19.30 horas.

Música

Rubén Pozo

Gira para presentar su nuevo álbum, «50town». En este concierto no faltarán los clásicos que lo han acompañado desde su aventura en solitario, pero lo que Rubén propone esta vez es más que un repaso: es una celebración. Y como todo regreso merece una buena banda.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 22.00 horas.

Real Filharmonía de Galicia

Protagonizará la primera de las siete sesiones dedicadas a la música clásica programadas para el primer semestre del año. Bajo la dirección de Baldur Brönnimann, la banda abrirá el concierto y con el estreno de la composición corta «Muffled Cry», de Voro García.

Auditorio Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas.

agenda@farodevigo.es