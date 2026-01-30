Actos

Miguel Lago en Cangas

El humorista Miguel Lago actúa hoy en el Auditorio de Cangas, a las 21.00 horas con su espectáculo «Más libre que nunca».

Película «Sorda» en Bueu

El Cineclub Bueu programa para hoy la película «Sorda», de Eva Libertad. Es a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar. El Cineclub tiene abierto el periodo de renovación de socios.

Bingo por el Sáhara

El Club de Xubilados de Domaio acoge mañana un bingo solidario con el pueblo saharaui.

Tertulia Literaria

La Lonxa Literaria de Moaña celebra hoy una tertulia sobre el libro «A casa grande», de Olaia Sendón, en Domaio.

