La versión teatral de «Los lunes al sol» arranca hoy la temporada en Afundación

«El elenco brilla en su interpretación»; «el texto en escena gana en emoción, crudeza y proximidad» frente a la película. Son algunas de las frases escritas en las críticas de la versión teatral de la película «Los lunes al sol», que llega al Teatro Afundación hoy, jueves 29 de enero, a las 20.30 horas. El espectáculo inaugura la temporada de abonos que la Obra Social de Abanca dedica cada año al arte dramático.

Las personas que no disponen de abono a precio reducido pueden conseguir sus entradas en Ataquilla.com. Quedan pocas.Desde su estreno hace más de un año en el Teatro Calderón de Valladolid, la versión teatral del filme con el que Fernando León de Aranoa retrató los años de la reconversión naval en Vigo está siendo muy bien recibida por crítica y público.

La obra tiene un elenco formado por 8 intérpretes y fue adaptada para el teatro por Ignacio del Moral, quien fuera el cocreador, con Fernando León de Aranoa, del guion original de la película que el espectáculo adapta. Del Moral también es el responsable de los libretos de series de ficción para televisión que tuvieron una audiencia masiva como «Farmacia de guardia» o «El comisario». Colaboró, en la adaptación del guion, con Javier Hernández-Simón, director de la obra.

En la adaptación , los diálogos entre los protagonistas de la trama ganan en crudeza y en emoción. Y le dan intensidad a una historia que, en palabras del director, parte de la quiebra «de la ilusoria red de seguridad que creemos que existe», pero que nos recuerda que «solo juntos podremos sacar el barco de la arena».