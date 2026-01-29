La versión teatral de «Los lunes al sol» arranca hoy la temporada en Afundación
La obra sobre la reconversión naval en Vigo fue adaptada por Ignacio del Moral, cocreador con Fernando León de Aranoa del guion original
REDACCIÓN
«El elenco brilla en su interpretación»; «el texto en escena gana en emoción, crudeza y proximidad» frente a la película. Son algunas de las frases escritas en las críticas de la versión teatral de la película «Los lunes al sol», que llega al Teatro Afundación hoy, jueves 29 de enero, a las 20.30 horas. El espectáculo inaugura la temporada de abonos que la Obra Social de Abanca dedica cada año al arte dramático.
Las personas que no disponen de abono a precio reducido pueden conseguir sus entradas en Ataquilla.com. Quedan pocas.Desde su estreno hace más de un año en el Teatro Calderón de Valladolid, la versión teatral del filme con el que Fernando León de Aranoa retrató los años de la reconversión naval en Vigo está siendo muy bien recibida por crítica y público.
La obra tiene un elenco formado por 8 intérpretes y fue adaptada para el teatro por Ignacio del Moral, quien fuera el cocreador, con Fernando León de Aranoa, del guion original de la película que el espectáculo adapta. Del Moral también es el responsable de los libretos de series de ficción para televisión que tuvieron una audiencia masiva como «Farmacia de guardia» o «El comisario». Colaboró, en la adaptación del guion, con Javier Hernández-Simón, director de la obra.
En la adaptación , los diálogos entre los protagonistas de la trama ganan en crudeza y en emoción. Y le dan intensidad a una historia que, en palabras del director, parte de la quiebra «de la ilusoria red de seguridad que creemos que existe», pero que nos recuerda que «solo juntos podremos sacar el barco de la arena».
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026