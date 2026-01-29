Gaitas afinadas y «cuncas» en alto en Vigo: fin se semana grande de furanchos y fiesta mayor en el San Blas de Bembrive
La ciudad se viste de romería: programa completo del San Blas de Bembrive 2026
Fin de semana grande de furanchos, cuncas en alto, gaitas afinadas y mucha troula en Vigo. ¿Te apetece fiesta con música tradicional gallega?, San Blas. ¿Quieres manjares de furancho?, San Blas. ¿Tienes problemas de garganta?, También San Blas. Tres en uno. Fiesta, gastronomía y milagros que te sanarán la afonía tras la celebración. Vigo se viste de romería y celebra es viernes, sábado y domingo tres de los días principales de una de las más emblemáticas de invierno: San Blas de Bembrive 2026.
El pasado 9 de enero comenzó la programación de la Irmandade de Festas San Blas e Santiago Apóstol de Bembrive, organizadores de una romería cuyos orígenes se remontan al siglo XVII y que está declarada como Fiesta de Interés Turístico de Galicia.
Como es tradición, desde principios de mes todos los fines de semana hubo música, furanchos y mucha fiesta en Bembrive. La actuación de Festicultores, que se iba a celebrar el pasado día 24 de enero, tuvo que cancelarse por las inclemencias meteorológicas, pero se ha reprogramado para el próximo 3 de febrero, día grande San Blas.
Programa de San Blas 2026
Además de la ruta obligada por los furanchos degustando vino de la casa y tapas tradicionales, si el tiempo lo permite, las calles de Bembrive se llenarán de música tradicional gallega durante todo el fin de semana. Entre las actuaciones estarán las programadas por la comisión de fiestas:
- Viernes, 30: Grupo itinerante Gaiteiros da Ría a partir de las 21.00 horas
- Sábado, 31: A. C. Traspés (18.00 h.) y Son Das Tabernas (20.00 h.) en el Palco Torreiro.
- Domingo, 1: Pasacalles desde las 10.00 horas a cargo de Charamuscas y concierto en la Praza do Mosteiro. Y pasacalles de la charanga Costamekrélos desde las 11.30 horas.
Furanchos San Blas 2026
Pero además de la música, si hay algo tradicional en San Blas son los furanchos. En total, 21 establecimientos para llenar las cuncas y degustar chorizo, tortilla, zorza... en un ambiente tan festivo como enxebre. De hecho, en los último años los organizadores lanzaron una serie de advertencias para que no se pierda la esencia del San Blas de Bembrive: «Si quieres escuchar pop, rock, jazz o reguetón, quizás esta no sea tu fiesta", avisaron entonces.
Una de las novedades de la edición 2026 del San Blas de Bembrive es la «Sanblasiña», una cartilla que se puede adquirir en los furanchos y que se puede ir sellando en el resto de locales para entrar en un sorteo de un paquete de productor para «hacer el mejor cocido del mundo», destacan desde la comisión de fiestas.
- San Xoán de Freixo
- Cabanas
- Rianxeira
- Barallocas
- O Buraquiño
- O Recuncho
- Horreo
- San Blas
- Arroutadas
- Chicha
- A Reventada
- 7 Toxos
- O Submarino
- O Bombeiro
- O Barril
- Portas
- O Chivo
- A Blasa
- Endulza tu vida
- A Botica de Toñito
- O Alboio de Correa
Día grande de San Blas
El día grande de San Blas, el 3 de febrero (martes), la misa solemne se celebrará, como es tradición, a las doce del mediodía. Tras ella, saldrá la procesión.
Para esa jornada también se ha programado un pasacalles de la banda de cornetas, gaitas y tambores Ría de Vigo.
