Concierto en Vigo con pinceles y música
Actuarán en Mayeusis los Urban Sketchers dibujando y Cámara d’ Ría tocando
El auditorio de la Fundación Mayeusis acoge este sábado 31 –a partir de las 19.00 horas– un concierto atípico en el que se sumarán en el escenario las melodías y los pinceles.
Por un lado, tocará Cámara d’ Ría, formado por Fani F. Agulla en la flauta travesera; Magui M. Muñiz (clarinete) y Ernesto Campos (guitarra).
El repertorio serán temas tradicionales gallegos adaptados por el grupo y que sonarán mientras los dibujantes de Urban Sketchers Vigo –que pintarán en directo– plasman lo que ven junto a los músicos.
La entrada será libre hasta culminar el aforo, señala una fuente de la organización que destacó que se trata de una «ocasión especial».
El concierto lleva de título «Música e pinceis» y según la organización evidencia «el compromiso con la creación contemporánea».
Urban Sketchers es un grupo de dibujantes que se reúnen de manera periódica para dibujar alrededor de una temática preestablecida.
