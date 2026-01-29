Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 29 de enero de 2026 en Vigo:

Representación de «Los lunes al sol»

La versión teatral de la película «Los lunes al sol», de León de Aranoa, inaugura en Vigo la temporada de abonos que la Obra Social de Abanca dedica cada año al arte dramático. La obra retrata con un realismo conmovedor la vida de personas que luchan por encontrar trabajo en un contexto marcado por la precariedad y la competencia.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entradas: desde 24,30 euros.

Actos

«As tres beiras»

La autora Marta Estévez viene a presentar su novela «As tres beiras». Una cita imprescindible y una novela para recuperar el placer de las historias bien contadas. En la presentación, la autora estará acompañada por César Lorenzo, director de Aira Editorial.

Évame Oroza (Subida a Costa, 5). A las 20.00 horas.

«A vida a arder»

Abraham Pérez presenta su libro, en el que cuestiona la clase, la masculinidad, el deseo, las relaciones sociales y el devenir de la época.

RíoLagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas.

«Ítaca»

La autora María Comesaña Besteiros presenta su novela. Finalista del Premio Xerais, la autora utiliza un estilo lírico pero contundente para enfrentarnos a la desesperación de una madre que vive por inercia y se siente incapaz de actuar y decidir.

Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6). A las 19.00 horas.

«El naturalista impaciente»

Presentación del libro de Gonzalo Mucientes Sandoval. Se hablará de la obra y de las ideas que la inspiran, con una charla alrededor de la naturaleza y la mirada del naturalista, y un espacio para conversar con el público.

Bilioteca de la EMAO (García Barbón, 5). A las 19.30 horas.

«Somos»

Luís Valle presenta su poemario. El autor estará acompañado por el artista y escritor Ánxel Cerviño y el director de Xerais, Fran Alonso. Se trata de experimentar y sentir lo triste, lo lamentable y lo que emerge en el poema.

Café De catro a catro (Gerona, 16). A las 20.00 horas.

Música

«Cantos de amor e revolución»

Este concierto marca un punto de inflexión en la carrera musical de Francisco Castro, ya que representa la confirmación artística de un proyecto que comenzó con «Agora é o tempo», una ópera prima que ya dejaba claro su propio, reconocible y profundamente personal universo. Con «Cantos de amor e revolución», Castro profundiza y amplía esa trayectoria con una serie de canciones que combinan letras cuidadas, emoción y compromiso, envueltas en sonidos pop-rock llenos de matices.

Vitruvia Café (Reconquista, 7). A las 20.30 horas.

Orquesta sinfónica CMS Vigo

Bajo la dirección de Juan Carlos Díaz, realizarán un recorrido por la sinfonía europea de los siglos XVIII y XIX. Con la obertura del Don Giovanni de Mozart, la Sinfonía nº 4 «Italiana» de Mendelssohn y una selección del ballet Coppélia de Delibes.

Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas.

Teatro

Jaime Caravaca

En este nuevo espectáculo de humor, se afrontará entre risas trimestres, cuotas, paralelos, facturas, IVA, IRPF y otros viejos conocidos, a través de un recorrido con un nuevo monólogo, secciones de corte, concursos, doblaje en directo y hasta un pequeño cabaret.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 21.30 horas.

