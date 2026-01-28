Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 28 de enero de 2026 en Vigo:

Sonia Contera aborda en el Club FARO «seis problemas que la ciencia no puede resolver»

Sonia Contera, catedrática de Física en la Universidad de Oxford, hablará en el Club FARO sobre los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia. La charla, a la que seguirá un coloquio con los asistentes, está presentada por la gestora cultural Patricia Sánchez.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Entrada preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Improvisación teatral

La Escuela de Teatro Imaxinatea organiza una nueva edición de este formato competitivo de representación teatral. En esta ocasión, contarán con seis equipos de cuatro personas que competirán en un sistema de liga en dos grupos de tres. Las competiciones serán de Impro Comparada, en la que dos equipos improvisan sobre el mismo tema y con las mismas premisas.

La Pecera (Pizarro, 35). A las 20.30 horas Entrada abierta al público.

Visita teatralizada a Pereiró

Visita al cementerio vigués en el que actúan como guías personajes ilustres enterrados allí, como Concepción Arenal, Irene de Ceballos (esposa de Policarpo Sanz), Bernardo González del Valle (Cachamuíña) y María de los Milagros Elduayen (marquesa de Valladares).

Cementerio de Pereiró (Castrelos, 213). A las 18.30 horas. Necesaria la reserva previa.

«En memoria da nosa infancia»

Presentación del libro de Antolín Alcántara Álvarez, en el que revisita la infancia y adolescencia como territorios decisivos de las vidas, poniendo en diálogo dos generaciones: la de los abuelos, marcada por el juego, la imaginación y la vida en comunidad, y la de los nietos, condicionada hoy por las pantallas.

Évame Oroza (Subida A Costa, 5). A las 20.00 horas.

Proyección de «Dúas letras»

Cinema Ateneo proyectará el cortometraje «Dúas Letras», de Fina Casalderrey y Eloy Varela. Estarán presentes la primera y la actriz Uxía Blanco.

Vitruvia Café ( Reconquista, 7). A las 19.30 horas.

Música

Banda sénior

Concierto de la banda sénior del CMUS Profesional de Vigo, dirigido por Óscar Davila Mariño.

Auditorio David Russel (Felipe Prosperi, 3). A las 18.30 horas.

Banda de música del Conservatorio Superior de Música de Vigo

La propuesta de la banda busca generar un diálogo entre piezas más clásicas y la creación contemporánea, una línea de programación que el CSMV suele mantener. Esto se traduce en un programa variado que incluye obras de compositores como Weber, Mower, Maslanka, Sakai y también del gallego Xavier Ribeiro.

Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas.

Kill Your Boyfriend Band

Banda de rock&rolll industrial post-punk con tintes psicodélicos formada en Treviso, Italia. Su formación incluye al cantante y guitarrista Matteo Scarpa y al baterista Antonio Angeli.

Sala Mondo (Joaquín Lóriga, 3). A las 21.00 horas.

Exposiciones

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (calle Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

