Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 27 de enero de 2026 en Vigo:

Exposición «Diversa»

La Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas. El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

Actos

Proyección sorpresa

El ciclo audiovisual termina enero en América viajando a Estados Unidos, con una comedia existencial que retrata a una familia disfuncional. Es la obra de dos directores que hablan de algo bastante común y nos hacen sospechar que lo que ocultan es mucho menos divertido de lo que parece. El film es sorpresa. Si una vez comenzada la proyección alguien decide irse, puede hacerlo durante los primeros 15 minutos y se le reembolsará el importe abonado.

Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.30 horas.

Visita teatralizada a Pereiró

Visita al cementerio vigués en el que actúan como guías personajes ilustres enterrados allí, como Concepción Arenal, Irene de Ceballos (esposa de Policarpo Sanz), Bernardo González del Valle (Cachamuíña) y María de los Milagros Elduayen (marquesa de Valladares).

Cementerio de Pereiró (Castrelos, 213). A las 18.30 horas. Necesaria la reserva previa.

«Fúlgido acre»

Presentación del libro «Fúlgido Acre, El triunfo del impostor» de Juan María de Prada. El autor estará acompañado por Julio Abalde.

Salón Vitruvia-Ateneo (Reconquista, 7). A las 19.30 horas.

«Crea o teu superheroe»

Taller infantil para niños de 3 a 12 años. Necesaria inscripción previa.

Centro comercial Vialia. A las 17.30 horas.

Faladoiro

Conferencia de Néstor Clemente Rengifo, estudiante de intercambio con Perú en la Universidad de Vigo, acompañado por Lourdes Lorenzo García, profesora del Departamento de Traducción y Lingüística de la misma universidad.

Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6). A las 19.30 horas.

Exposiciones

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo

«O espello da identidade»

Un recorrido por la imagen como espacio de reconocimiento y pérdida. Inspirada en el brillante cine de Andréi Tarkovski (El Espejo), esta exposición nos invita a reflexionar sobre la memoria, el tiempo y nosotros mismos.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11). De lunes a viernes, de 08.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Non só máscaras has de levar»

Muestra en la sala «A madeira escavada» del museo etnográfico asociada a la actividad cíclica del entroido que, además de las emblemáticas caretas incluye otros elementos como tocados, chocas, vergallos y trajes. Este año se recuerda, especialmente, al protagonista del carnaval vigués, O Merdeiro, recuperado hace 20 años tras un largo período de olvido.

Museo Liste (calle Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos). Hasta el 21 de febrero.

agenda@farodevigo.es