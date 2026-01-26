Club Faro: Benito Fernández

El escritor y autor de biografías dará una charla titulada «Non creo en máis vida ca esta. A expulsión do Paraíso en busca de El Dorado».

MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Música

Orquesta Barroca

La Orquesta Barroca del CSM Vigo, bajo la dirección de Pavel A. Ayala, ofrecerá un programa dedicado a las suites orquestales de Johann Sebastian Bach, con la interpretación de las suites nº 1 y nº 2 desde una perspectiva de interpretación históricamente informada.

En el Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 19.00 horas.

Exposiciones

«O espello da identidade»

Un profundo viaje a la imagen como espacio de reconocimiento y pérdida. Inspirada en el brillante cine de Andréi Tarkovski (El Espejo), esta exposición nos invita a reflexionar sobre la memoria, el tiempo y el propio ser.

En la La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11). De Lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Valquirias»

Muestra de Manuel García Rodríguez. Un artista gráfico y escultor gallego. En su trabajo confluyen memoria, materia y sensibilidad, dando lugar a una propuesta que mantiene un diálogo continuo con la naturaleza.

En Alliance Francesa (República Argentina, 22). De lunes a viernes de 10.30 horas a 13.30 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas. Sábados de 9.00 a 14.00 horas.

«Interaccións. Espazo, corpor e obxecto»

Muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Comisariada por Basilisa Fiestras,

En La Fundación pintor laxeiro (Policarpo Sanz, 15)). De Lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00a 14.00 horas.

