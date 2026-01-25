Día de Rondallas

Acto en el que participarán las rondallas del propio municipio de Vigo y las de Tui, Nigrán y Redondela. En total participarán siete grupos: Rondalla del Centro Cultural Beade, Rondalla Helios de Bembrive, Rondalla del Centro Cultural Valadares, Rondalla San Mamede de Zamáns, Centro Cultural Parada do Miñor de Nigrán, Rondalla O Mosteiro Pexegueiro de Tui y Rondalla San Martiño de Ventosela de Redondela.

Pabellón de As Travesas (Avda. Castrelos, número 1), a partir de las 17.00 horas. Acceso libre hasta completar aforo.

Actos

Visita teatralizada al cementerio

Aquí actúan como guías personajes ilustres enterrados como Concepción Arenal, Irene de Ceballos (esposa de Policarpo Sanz), Bernardo González del Valle (Cachamuíña) y María de los Milagros Elduayen (Marquesa de Valladares).

En el Cemiterio de Pereiró (Castrelos, 213). A las 18.30 horas. Necesaria reserva previa.

San Blas

Durante San Blas, garajes, y bajos de las casas se transforman en furanchos improvisados donde se sirven vinos y tapas tradicionales.

En Bembrive, todo el día.

Taller de prensado botánico y enmarcado

Nuevo taller de prensado y enmarcado botánico en el que aprenderás cómo se realiza el proceso de prensado de flores y hojas, crearás tu propia prensa de bolsillo y realizarás una obra de arte floral para llevar a casa.Inscripciones en el Instragram de @loba.arterapia.

En Supralab (R. de Rosalía de Castro, 19). A las 11.30 horas.

XXVIII Festival de Regueifas

Una Regueifa es un desafío oral improvisado en verso.

En el Auditorio CVC Valladares. (Camiño do Pedregal, 6). A las 18.30 horas.

Teatro

«Un deus salvaxe»

Dos parejas aparentemente cultas, educadas y razonables se reúnen en casa de una de ellas para hablar de un incidente en el parque: el hijo de una les rompió los dientes a dos hijos de la otra. El encuentro se van destapando reproches.

En la sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

«Delicada caída»

Obra de la compañía Provisional Danza, de la coreógrafa Carmen Werner. En este trabajo se habla de las sensaciones que tenemos con frecuencia y no podemos evitar.

En Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.

Festival «Domingos de San Amaro»

El grupo de teatro O Lameiro presenta O Lago das Nenas Malas.

En el Auditorio S. C. D Atl de Matamá. A las 19.00 horas.

Música

Día de Acopovi

Día de fiesta para Acopovi en el que participarán las corales de Teis, Alborada de la AVCD de Cabral, apóstol Santiago y el Coro del Conservatorio Superior de Música de Vigo. Además se entregarán los premios «a unha vida entregada ao mundo coral» e «ao apoio ás corais de Vigo».

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 18.00 horas.

«Paisaxes soñadas»

Nueva temporada de la Orquesta Vigo 430l. Las intérpretes de hoy son Amira Abouzahra (violín y viola) & Cristina Redondo (piano).

En el Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 12.00 horas.

«Estrellas de Buena Vista y más»

El espectáculo cuenta con la participación de 16 músicos en escena, incluyendo a miembros originales del Buena Vista Social Club como los vocalistas Carlos Calunga y Lázaro Villa, el percusionista Ángel Terry, el saxofonista Javier Zalba, el trompetista Roberto García, el trombonista Alberto Muñoz, el contrabajista Fernando Arévalo y el violinista Osiris Valdés. Todo esto bajo la dirección musical de Pancho Amat.

En Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 20.00 horas.

