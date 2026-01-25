¿Qué hacer hoy en las comarcas?

La Plataforma Ulloa Viva y Grela Cultural do Deza organizaron en el Casino de Lalín una charla sobre las plantas de biometano. Entre los intervinientes estaba el ingeniero agrónomo Xoán Castro y el profesor de física y química jubilado y miembro de Adega Daniel L. Vispo, además de un representante de la industria.

Encuentro de productores de castaña / .

La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos celebró en Lalín su asamblea. El colectivo, que rebasa los 120 socios, promoverá actividades formativas en la capital dezana que se centrarán en cuestiones como o empleo de insectos para combatir las plagas en los árboles o de drones y de tratamentos fitosanitarios.

Actividades

Matanza do Porco en la casona de Mouriscade

Será la primera Matanza Tradicional do Porco organizada por más de una parroquia. El evento etnográfico organizado por el Concello de Lalín se celebra en la casona de Mouriscade desde primera hora de esta mañana con la participación de los vecinos de A Xesta, Donsión y Vilanova. Entre las 11.30 y las 13.00 horas se llevarán a cabo demostraciones de distintos oficios tradicionales en diversas dependencias del inmueble, y entre las 13.00 y las 13.30 horas los asistentes podrán desplazarse hasta la carpa colocada en el Laboratorio de Mouriscade, para degustar productos típicos del cerdo como panceta, costilla o chorizos. A lo largo de la jornada habrá música en vivo de la mano de Os Trasnos de Doade, un dúo musical y un pinchadiscos.

Hoy

Fiestas en Rodeiro

Los vecinos de Rodeiro despiden este domingo sus festejos en honor a San Vicente. El programa de actos dará comienzo a las 13.00 horas con una misa solemne y el posterior pasacalles a cargo de la Banda Popular de Muimenta. La formación musical lalinense será también la encargada de ofrecer el concierto de la sesión vermú en el campo de la fiesta,que estará cubierto por una carpa. Las fiestas comenzaron el viernes, con verbena, también ayer.

Hoy

Romería en Vinseiro

Santa Cristina de Vinseiro celebra las fiestas en honor a San Blas y Santa Bárbara con misa 13.00 horas seguida de sesión vermú con la Banda Cultural da Estrada y por la noche verbena con Marbella y Pirámide XL.

Sábado 31 de enero