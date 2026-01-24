Qué hacer en las comarcas.

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural y de ocio para el sábado 24 de enero en Deza

Actos

Música

Arranca en A Estrada el festival Panic de cine

El Panic A Estrada arrancó ayer con una charla del actor Darío Loureiro en el Teatro Principal a las 20.00 horas. Más tarde, a las 22.30 dio comienzo una de las actividades canónicas y más populares de este festival de cine de terror: el maratón en los Minicines Central. En esta ocasión proyectaron las películas Together, Until Down, El Vengador Toxico y Ananconda. La agenda continuará el próximo viernes.

Ayer, a partir de las 20.00 horas

Diseños de Aspadeza

El colectivo Aspadeza instalará hoy un puesto en el Divercocido en el que pondrán a la venta diseños elaborados por sus usuarios. Hay broces, llaveros, bolígrafos, tarros, pulseras, bolsas o mochilas.

‘Ruralmente’ en el Xerlís

El Pazo Xerlís acoge hoy una jornada para poner en valo el rural y el sector primario estradense bajo el nombre de ‘A Estrada Ruralmente’, en el que participarán varios productores locales.

Hoy, a las 12.00 horas

Fiestas por San Vicente

Las parroquias de Ribeira y Berres, en A Estrada, celebran hoy las fiestas por San Vicente. En Ribeira habrá misa a las 13.00 horas, sesión vermú y verbena con el grupo Soprano. En Berres habrá misa cantada por Os Pereiriños, también a la una, y el domingo a la misma hora, por Hai que roelos .

Hoy, a partir de las 13.00 horas

