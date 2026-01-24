Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 24 de enero de 2026 en Vigo:

Despedida de la Galería Maraca

El espacio, referente de la cultura ‘underground’ de Vigo, cierra sus puertas este sábado y lo hace con una fiesta de despedida que refleja todo lo que fue: comunidad, barrio, amistad y mucha creatividad. Comenzará con una grabación en directo de Lo que Vigo Esconde, después charlas sobre creatividad.

Galería Maraca (Doutor Cadaval, 12). De 12.30 a 21.00 horas.

Actos

San Blas

Durante la romería, garajes y bajos de las casas se transforman en furanchos donde se sirven vinos y tapas tradicionales.

En Bembrive, todo el día.

Freestyle motocross

Vuelve el Freestyle Ultra Show con su 2ª edición. Promete ser todavía más brutal. Acrobacias imposibles, pilotos internacionales y pura adrenalina en un espectáculo que no vas a olvidar.

Ifevi(Aeroporto, 772). A las 17.00 horas.

Visita teatralizada al cementerio

El Concello retoma las visitas a Pereiró, en las que actúan como guías personajes ilustres enterrados como Concepción Arenal, Irene de Ceballos (esposa de Policarpo Sanz), Bernardo González del Valle (Cachamuíña) y María de los Milagros Elduayen (Marquesa de Valladares).

Cemiterio de Pereiró (Castrelos, 213). A las 18.30 horas. Necesaria reserva previa.

«Os oficios do libro»

El escritor Xosé Álvarez Caamaño estará ofrecerá un simposio titulado Los Oficios del Libro.

Librería Cartabón (Urzáiz, 125), a las 12.00 horas.

Teatro

«Mentes Peligrosas»

De la escuela de la comedia nacional han salido algunas de las mentes más afiladas, originales, creativas y… peligrosas de España. Nuevo show, nuevos monólogos, nuevos gags… Mentes Peligrosas vuelve para demostrar que es la mejor fiesta de la risa posible. Álex Clavero, Ana Morgade, David Cepo y Xosé A. Touriñán .

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 21.00 horas.

«Un deus salvaxe»

Dos parejas aparentemente cultas, educadas y razonables se reúnen en casa de una de ellas para hablar de un incidente en el parque: el hijo de una les rompió los dientes a dos hijos de la otra. El encuentro se van destapando reproches.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

«Delicada caída»

Obra de la compañía Provisional Danza, de la coreógrafa Carmen Werner. En este trabajo se habla de las sensaciones que tenemos con frecuencia y no podemos evitar.

Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.

Música

+Dmaná-

Banda tributo reconocida por MANÁ en Europa, regresa a los escenarios tras el éxito del «Energía Positiva Tour» para presentar su nueva producción: «¿DÓNDE JUGARÁN LOS NIÑOS?»

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas.

Lembranzas Moañesas

Un grupo musical nacido en 2004, compuesto por diez voces masculinas. Su repertorio incluye canciones marineras, boleros y habaneras. El grupo nació de la inquietud de sus diez integrantes por recuperar una tradición casi perdida en Moaña: los grupos de cuerda y voz..

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6). A las 20.00 horas.

Cluster

Concierto de Cluster, banda formada por Diego Salgado y Pablo Pazo que proponen un viaje desde las músicas de los Apalaches y el Sahara hasta su propio repertorio atlántico.

The Monk Pub ( Serafín Avendaño, 12). A las 21. 30 horas. Caja inversa, donativo mínimo recomendado de cinco euros.

