Qué hacer O Morrazo

Actos

Gala benéfica por la ELA en Bueu

La asociación Agaela y el Concello organizan mañana, sábado 24 de enero, una gala benéfica por la ELA. Es en el Centro Social do Mar a las 18.30 horas. Presenta Raquel Atanes.

Bingo solidario con el pueblo saharaui en Moaña

La asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui organiza mañana, sábado 24, un bingo solidario. Comienza a las 19.00 horas en el club de jubilados Nosa Señora do Carme de Moaña. Se recaudan fondos para los viajes de los niños refugiados en los campamentos del desierto de Argelia que pasan el verano en Galicia acogidos por familias. En el bingo los participantes podrán ganar vales de compra en establecimientos de Moaña de ropa o complementos, así como una cena para dos personas entre otros regalos.

XVIII Exposición da Camelia en Domaio

El local multiusos del puerto de Domaio (Moaña) acoge desde la tarde del sábado y todo el domingo la XVIII Exposición A Camelia en Domaio, con ejemplares de cultivadores de toda Galicia. En los Xardíns do Concello sigue abierta la exposición al aire libre «A Camelia. Flor das galegas e galegos». En ella se puede ver, por ejemplo, la fotografía de Laura Almuíña, en el stand de Pazo de Quinteiro da Cruz. Fue la iniciadora de exposición en Domaio y falleció en 2021.

Charla sobre migración, hoy, de Mulleres de Moaña

La Asociación de Mulleres de Moaña organiza hoy, a las 20.00 horas, una charla titulada «Migración. Unha ollada á realidade». Será en su local de la Avenida Concepción Arenal. Tomarán la palabra la orientadora laboral Araceli Portela, el vecino de Cangas y usuario de ACCEM Mahamadou Sakhone, y el coordinador del centro ACCEM Bueu, Pablo Bermejo. ACCEM es la ONG que se encarga de los refugiados en la villa de Bueu.

Charla de la Asociación Galega de Lupus en Cangas

La Asociación Galega de Lupus organiza una charla, el miércoles 28 en el salón de plenos de Cangas, en el marco de las jornadas «Falando de Saúde». A las 18.00 horas intervendrá el investigador del Sergas y líder del grupo de reumatología, el doctor Samuel García Pérez.

Comida y ansiedad en la Escola de Saúde de Moaña

La Escola de Saúde de Moaña organiza un nuevo programa sobre alimentación saludable a cargo del nutricionista Jaime Juncal. Hoy, a las 18.00 horas en el salón de plenos, se hablará sobre comida y ansiedad. A mayores, la Escola de Saúde sigue con sus charlas y talleres sobre educación sexual. La cuarta será mañana, sábado, a las 11.00 horas en el salón de plenos. Sobre la dimensión biológica de la sexualidad.

