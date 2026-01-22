NEWSLETTER
Los mejores planes de Galicia, cada viernes en tu correo
Todo lo que merece la pena hacer en Galicia, seleccionado para que no pierdas tiempo buscando
R. V.
La newsletter VISADO de FARO DE VIGO llega cada viernes a tu correo con una selección exclusiva de actividades, rutas y experiencias por toda la comunidad. Desde escapadas cercanas hasta propuestas únicas en cada rincón, todo lo que necesitas para disfrutar al máximo del fin de semana.
Además, incluye la programación del Club FARO, para que no se te escape ninguna conferencia o coloquio interesante.
Cada viernes, una selección de los mejores planes de Galicia directamente en tu correo.
