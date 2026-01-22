Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 22 de enero de 2026 en Vigo:

Ciclo Memoria Democrática

En el primer acto de la propuesta de Ateneo Atlántico se abordará el papel de la investigación en la memoria democrática de la mano de Conchi López, del grupo de investigación HISTAGRA-CISCAP de la USC, y Montse Fajardo, especialista con perspectiva de género.

MARCO (Príncipe, 54). A las 19.30 horas.

Actos

Ciencia con experiencia

El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur ofrece actividades educativas para mayores de 70 años, con varios talleres matinales.

Hospital Álvaro Cunqueiro (Bloque Técnico - Planta 2, Estrada Clara Campoamor nº 341). A las 10.00 horas.

Cuentacuentos

Soledad Felloza contará «Cabaliño Hop». Valentín sueña con dejar el carrusel donde tantos niños suben a diario y galopar lejos, hasta el río y más allá.

Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6). Hay dos sesiones, a las 17.30 horas y a las 18.15 horas. Preinscripción en la biblioteca o por teléfono 886 120 445.

Taller de risoterapia

La actividad se centra en esa técnica que busca liberar tensiones y mejorar el ánimo a través de la risa. Está dirigido a un público adulto.

Centro comercial Vialia (Praza da Estación, 1). A las 17.30 horas. Evento gratuito.

«Ecoloxía no século XXI»

Conferencia y debate de la mano de Xavier Queipo sobre la ecología en el siglo XXI.

RioLagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas.

Bordámolo!

Dentro de la programación de actividades para enero, organizan un encuentro distendido para hablar y bordar.

A Casa Rodante (C.Comercial A Laxe, local 7, planta 0). De 16.00 horas a 20.00 horas. Entrada libre.

Música

Black Fingers

Un trío de amigos que ya son bastante conocidos en el local por sus directos de folk acústico. Su propuesta se centra en ese sonido más orgánico y cercano .

The Monk Pub (Serafín Avendaño, 12). A las 21.30 horas. Entrada inversa.

