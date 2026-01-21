Actividades

Charla sobre seguridad en Lalín de Arriba

La asociación vecinal de Lalín de Arriba organiza una charla en l que los asistentes conocerán pautas y comportamientos para mejorar su seguridad frente a estafas o fraudes bancarios. La sesión está dirigida sobre todo a las personas mayores y se tratarán temáticas como evitar estafas con las cuentas o cartillas de las entidades financieras, consejos para acudir a los bancos con seguridad o las medidas que se deben tomar para prevenir hurtos o robos en viviendas.

El día 28, a las 18.00 horas.

Conferencia del neumólogo Javier González en Lalín

El especialista en Neumología Javier González Barcala protagonizará la primera sesión del III Ciclo de Conferencias sobre Salud del Concello de Lalín con una charla titulada Vivimos do aire: que debemos saber das enfermidades respiratorias?. La cita será a las en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, con entrada gratuita y abierta al público. González Barcala cuenta con más de 300 artículos publicados y dirigió una quincena de tesis doctorales y más de 62 trabajos de fin de grado. Fue reconocido con diversos premios autonómicos y nacionales.

Hoy, a las 20.00 horas

Suspenden el musical «Bienvenidos» del sábado

La promotora del musical Bienvenidos, previsto para este sábado en Lalín, anunció la cancelación del espectáculo. Había sido programado en el Salón Teatro, con éxitos de los años 80 y 90.

Sindo Pose celebra los 80 junto a familia, amigos y plantilla

Los 80 años del capitán. Sindo Pose, empresario hostelero emblemático de A Estrada y fundador junto a su mujer Marta Ventura del conocido establecimiento Argentinos Burguer celebró este lunes su octogésimo aniversario. Lo hizo rodeado de su familia, amigos, y como no puede ser de otra forma, la plantilla de empleados. Todos ellos, incluso los que ya no forman parte del equipo, se dieron cita para celebrarlo.

Qué hacer en las comarcas

Aula de regueifa nos institutos de Viveiro

Alumnado do IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces, impartiu este luns un obradoiro de regueifa nos institutos Vilar Ponte e María Sarmiento, de Viveiro. A sesión sobre a improvisación oral en verso para estudantes de primeiro e segundo de Secundaria estivo organizada por India, Iria, Susana. Naila, Aldara e Dani, acompañados polo seu profesor Sechu Sende.