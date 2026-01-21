Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 21 de enero de 2026 en Vigo:

Blanca Nutri presenta «Cinco semanas para desinflamarte» en el Club FARO

La invitada de hoy al Club FARO es Blanca García-Orea, nutricionista clínica especializada en nutrición digestiva y hormonal, que hablará de cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto en la salud. La presentación correrá a cargo de la periodista Nuria Sainz.

Salon de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Tardes no museo

El galerista Victor Montenegro y el crítico de arte CarlosBernárdez hablarán sobre el coleccionismo del arte gallego.

Pinacoteca F. Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). A las 19.30 horas.

Presentación de libro

Presentación de la obra «Crónicas trasatlánticas de cinza e sal» de Bieito Alonso.

Librería Cartabón (Urzáiz, 125). A las 20.00 horas. Entrada libre.

Hop in the top

Clases de swing, grupo de bailes sociales que se desarrollaron con el estilo swing de la música jazz en las décadas de 1920 y 1940 . El lindy hop, el charlestón, el balboa, el blues o el claqué son algunos ejemplos

A Casa de Arriba ( Martín Códax, 23). A las 21.00 horas.

Teatro

Micro Abierto: Chingón XXIX

Presentado por Brais Meireles. Disfrutas de los cómicos que se atreven a proba el escenario.

Bendito Nopal (Luis Taboada, 6). A las 21.00 horas. Entradas a 5,40 euros.

A galiña azul

Una nueva propuesta escénica dentro de su programa de actividades para escolares

Teatro Ensalle (Calle Chile, 15). A las 20.00 horas.

Exposiciones

Inauguración

Presentación de la muestra «Tramas. Ángeles Pérez, a artista lanosa». En este acto, la artista explicará los hitos más importantes de su trayectoria, marcada por los viajes, las casualidades y una intensa curiosidad técnica y creativa. También hablará de en qué consiste el bordado en cañamazo.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24, 26). A las 19.00 horas. La exposición estará hasta el 21 de febrero.

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. hasta el 31 de enero.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Non só máscaras has de levar»

Muestra en la sala «A madeira escavada» del museo etnográfico asociada a la actividad cíclica del entroido que, además de las emblemáticas caretas incluye otros elementos como tocados, chocas, vergallos y trajes. Este año se recuerda, especialmente, al protagonista del carnaval vigués, O Merdeiro , recuperado hace 20 años tras un largo período de olvido.

Museo Liste (Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos . Hasta el 21 de febrero.

