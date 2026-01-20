Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 20 de enero de 2026 en Vigo:

Eloi Pascual y Ámsterdam Quartet

El baterista y compositor vigués Eloi Pascual, residente en Ámsterdam desde 2017, trae a su cuarteto desde los Países Bajos por primera vez para presentar su nuevo álbum, «Movement in the Distance». Este cuarteto está formado por la pianista Chaerin Im, el guitarrista Fabien Vuattoux y el belga Matteo Mazzù.

Vitruvia Café ( Reconquista, 7). A las 20.30 horas. Reservas en el local.

Actos

«Arredor de Doris Lessing»

Club de lectura centrado en la figura de la escritora británica Doris Lessing, una de las más influyentes del siglo XX.

RioLagares (Falperra, 19). A las 19.30 horas.

«América: soños e vixilias»

Se proyectará el film «Querido Trópico» de Ana Endara Mislov. Un jardín tropical es el escenario del encuentro de dos soledades que se acompañan durante un tiempo: la de una mujer acomodada a quien la demencia le va arrebatando todo lo que ve como ser, y la de su cuidadora, una inmigrante solitaria, sin red, separada del mundo por un terrible secreto.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.30 horas.

Taller infantil

Taller para hacer mandalas. Necesaria reserva previa.

Centro Comercial Vialia. A las 17.30 horas.

Exposiciones

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. hasta el 31 de enero.

«Non só máscaras has de levar»

Muestra en la sala «A madeira escavada» del museo etnográfico asociada a la actividad cíclica del entroido que, además de las emblemáticas caretas incluye otros elementos como tocados, chocas, vergallos y trajes. Este año se recuerda, especialmente, al protagonista del carnaval vigués, O Merdeiro, recuperado hace 20 años tras un largo período de olvido.

Museo Liste (calle Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Hasta el 21 de febrero.

«Fragmentos Vivos»

Nueva exposición de la artista viguesa Virginia Álvarez Prada. Su obra combina pintura acrílica, madrea recuperada y marmolina, dando lugar a piezasdonde las texturas y los volúmenes juegan un papel esencial.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Sábado y domins cerrado. Hasta el 27 de febrero.

«Refugallo Paintings»

Almudena Fernández Fariña aborda el papel del marco y la pincelada en la pintura tradicional, cuestionando su valor simbólico y su función como generadores de aura.

Sirvent SVT Espacio de Arte (Avda. da Gran Vía, 129). De lunes a viernes de 10.00-14.00 horas y de 16.30-19.30 horas .

