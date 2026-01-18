Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el domingo 18 de enero
Lucía Joyce
Drama de danza-teatro de Karlik Danza-Teatro en el que Lucía Joyce, bailarina e hija de James Joyce, repasa su vida en una última carta entre los recuerdos, el amor por la danza y la lucha por la libertad.
En la Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.
Actos
«En busca dos edificios perdidos»
Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrolla una actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.
- En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.
Teatro
Alén: Colectivo Glovo
Es una creación escénica de danza contemporánea interpretada por cuatro bailarines que parte del deseo de habitar el límite. Propone una experiencia poética y sensorial de ese espacio intermedio donde la identidad se disuelve para resurgir, transformada.
- En el Teatro Ensalle (Calle Chile, 15). A las 20.00 horas
UICLO 2
Un encuentro de artistas donde la danza, el teatro y la música en vivo se ofrecen a través de lo efímero. Amparo Novas, Paulo P., Ángela Vidal y Lisa Vitorino colaboran de nuevo en la exploración del espacio sonoro y de movimiento que surge de Huis Clos (Puertas Cerradas), de Jean-Paul Sartre.
- En Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7). De 12.30 a 12.59 horas.
Música
Jam session en el Arco da Vella
Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones.
- En el Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas.
Sweet Giant
Banda emergente de Londres. Formada por Annie Needham, Nick Morgan, Marco Briatore y Rob Chaney, Una mezcla natural de indie moderno, folk de raíces y la energía del rock de autor.
- En La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 20. 00 horas. Entradas desde seis euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9