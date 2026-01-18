Lucía Joyce

Drama de danza-teatro de Karlik Danza-Teatro en el que Lucía Joyce, bailarina e hija de James Joyce, repasa su vida en una última carta entre los recuerdos, el amor por la danza y la lucha por la libertad.

En la Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

Actos

«En busca dos edificios perdidos»

Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrolla una actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.

En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.

Teatro

Alén: Colectivo Glovo

Es una creación escénica de danza contemporánea interpretada por cuatro bailarines que parte del deseo de habitar el límite. Propone una experiencia poética y sensorial de ese espacio intermedio donde la identidad se disuelve para resurgir, transformada.

En el Teatro Ensalle (Calle Chile, 15). A las 20.00 horas

UICLO 2

Un encuentro de artistas donde la danza, el teatro y la música en vivo se ofrecen a través de lo efímero. Amparo Novas, Paulo P., Ángela Vidal y Lisa Vitorino colaboran de nuevo en la exploración del espacio sonoro y de movimiento que surge de Huis Clos (Puertas Cerradas), de Jean-Paul Sartre.

En Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7). De 12.30 a 12.59 horas.

Música

Jam session en el Arco da Vella

Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones.

En el Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas.

Sweet Giant

Banda emergente de Londres. Formada por Annie Needham, Nick Morgan, Marco Briatore y Rob Chaney, Una mezcla natural de indie moderno, folk de raíces y la energía del rock de autor.