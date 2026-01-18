¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Feligreses de Abades, A Bandeira, Cervaña, Chapa, Lamela, Manduas, Moalde, Pazos, Piñeiro y Rellas brindaron ayer una comida de despedida a José Pérez Barreiro, que fue su párroco hasta hace unos meses, junto al nuevo, José Katanga. Tras una misa en A Bandeira, el ágape congregó a 140 personas en el pabellón del colegio María Inmaculada.

El Manicocido no falla a su cita / .

Un total de 45 personas participaron en la 17ª edición del Manicocido, celebrada en el restaurante Casa Currás, en Lalín, en una jornada de convivencia alrededor del tradicional cocido lalinense, plato emblemático del establecimiento y de la localidad. La cita organizada por Manuel Gil Alvarellos reunió a vecinos de Lalín, Rodeiro o Dozón.

Máster de Galicia en el circuito de A Madalena

La escudería Forcarei Motorsport presentó ayer la sexta edición del Master de Galicia en el circuito de A Madalena. Pilotos como Alexis Vieitez o Jorge Pérez arroparon a Jose Murado en este acto de presentación de una prueba que se disputará los días 24 y 25 de enero y que un año más servirá para abrir la temporada de motor en Galicia.

Ágape solidario con Aranes

La Asociación de Rapaces/zas e Amigas/os con Necesidades Especiais (Aranes) celebró ayer la tercera edición de su comida solidaria en el restaurante Casa Pablo, de A Goleta. En el ágape estaban apuntadas 75 personas, pero había una mesa cero en la que colaboró al menos otra quincena. De Perdidos al Trío puso música a la sobremesa.

43 peregrinos de Vedra van de Carballedo a Quireza

Un grupo de 43 peregrinos de Vedra pasaron ayer por Pedre de camino a Quireza, en una de las etapas del Camiño de Ignacio Taverneiro. Esta es una de las alternativas al Camiño Portugués, que este año obtuvo mucho protagonismo. Tras esta etapa, en la que salieron de Carballedo, continuarán dentro de un mes pasando por A Estrada.

‘Zumba gold’ en la residencia de A Estrada

El Centro Sociocomunitario de A Estrada recibió ayer por la tarde la visita de la escuela de baile estradese Stradanza, que realizó varias demostraciones de la disciplina zumba gold. Esta es una versión adaptada de zumba de menor intensidad, en la que los espectadores pudieron sumarse y preguntar sus dudas sobre la clase a los profesores.