¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Gala del 150º aniversario de la Banda de Muimenta

El Lalín Arena acoge la gala del 150º aniversario de la Banda de Música Popular de Muimenta, con entrada gratuita. Será la primera vez que actúen juntas las cuatro bandas del municipio lalinense (Muimenta, Lalín, A Lira de Prado y Vilatuxe) y participarán también la Coral Polifónica de Agolada, la orquesta Compostela y A Carballeira de Cercio, además de artistas invitados.

Hoy, a partir de las 19:30 horas

Comida de despedida al párroco Pérez Barreiro

Feligreses de una decena de parroquias brindan hoy una comida a José Pérez Barreiro, que fue su párroco entre 2012–2025). Hay misa a las 13:00 horas en la capilla de San Antonio de A Bandeira. A las 14:00 será el banquete en el pabellón del Colegio Mª Inmaculada de Silleda.

Hoy, a partir de las 13:00 horas

Ágape a favor de Aranes

Casa Pablo de A Goleta alberga la comida solidaria en favor del colectivo Aranes. Cuenta con 75 personas inscritas y al menos una quincena colabora a través de la mesa cero. Hay actuación musical de De Perdidos al Trío.

Hoy, a las 14:00 horas

Stradanza en la residencia

El centro comunitario residencia de la tercera edad de A Estrada acoge una actividad de zumba gold. Las alumnas de la escuela de baile Stradanza ofrecen varias demostraciones de esta disciplina y la cita está abierta a todas las personas interesadas.

Hoy, desde las 17:30 horas