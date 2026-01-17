Colectivo Glovo estrea «Alén» no Teatro Ensalle
A compañía galaico-portuguesa ofrece pases toda a fin de semana antes de dar o salto a Madrid
C. s.
O Teatro Ensalle, en Vigo, foi onte o primeiro escenario sobre o que a compañía galaico-portuguesa Colectivo Glovo botou a andar a xira da súa nova creación escénica: «Alén», unha peza de danza que dá un paso máis alá na investigación do folclore galego e a súa integración e tradución á linguaxe contemporánea.
A estrea na cidade olívica deste novo proxecto do colectivo afincado en Lugo prodúcese unha semana antes de que «Alén» visite o Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, e un mes antes de que sexa representada en Seattle, pois a compañía ten xa pechadas datas no só en practicamente toda Galicia, senón tamén en Colombia, Costa Rica ou Portugal.
Dirixida polos codirectores de Glovo, Hugo Pereira e Esther Latorre, con catro intérpretes sobre o escenario, «Alén» é unha coprodución coa Xunta de Galicia a través do Centro Coreográfico Galego na que se explora o «máis alá» non como destino, senón como proceso, afondando nese intre no que algo remata, pero o novo aínda non tomou forma.
Logo da estrea de onte no Teatro Ensalle, a sala acollerá esta tarde e mañá sendos pases de «Alén» ás 20.00 horas.