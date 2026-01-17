Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 17 de enero de 2026 en Vigo:

VIII Certame de Rondallas da Área Metropolitana de Vigo

Esta edición bate récords de participación con la incorporación de tres nuevas rondallas: Santa María de Porriño, Airiños da Lagoa de Baiona y Miñoteira Ventosela de Redondela. La particularidad de las rondallas de la provincia de Pontevedra es la sustitución de los instrumentos de cuerda, propios de estos grupos en otros lugares, por otros más tradicionales de Galicia como las conchas, charrascos, pandeiretas y castañolas.

Ifevi (Avda. do Aeroporto, 772). De 17.00 a 20.00 horas. Entrada: 3 euros.

Actos

Bendición de mascotas por San Antón

Como cada año, familias con perros, gatos y otros animales de compañía participan en un rito que ya es una estampa fija del calendario invernal de la ciudad.

Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, en O Castro. A partir de las 18.00 horas

Charla sobre crianza

Lucía Coutado hablará sobre técnicas para gestionar las explosiones emocionales en la infancia.

Centro Comercial Camelias (Praza América, 1). A las 17.00 horas.

Teatro

Alén: Colectivo Glovo

Creación escénica de danza contemporánea interpretada por cuatro bailarines que parte del deseo de habitar el límite. Propone una experiencia poética y sensorial de ese espacio intermedio donde la identidad se disuelve para resurgir, transformada.

Teatro Ensalle (Calle Chile, 15). A las 20.00 horas.

Lucía Joyce

Drama de danza-teatro de Karlik Danza-Teatro en el que Lucía Joyce, bailarina e hija de James Joyce, repasa su vida en una última carta entre los recuerdos, el amor por la danza y la lucha por la libertad.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.

Música

Rapazas

Evento que fusiona el rap y la música urbana creada por mujeres en la zona de Vigo. Contará con las actuaciones de Karolka, La Huerita y AID, tres artistas con trayectorias diferentes que representan la presencia de las mujeres en la cultura musical urbana de Vigo y reivindican la escritura como vía de expresión.

Local Emaús (Doutor Cadaval, 30). A las 18.00 horas.

Pablo López

Segunda fecha del artista en la ciudad, donde llega con su nueva gira «El Niño del Espacio en Concierto 2026», que incluye sus grandes éxitos y los nuevos trabajos de su esperado disco.

En el Mar de Vigo (Beiramar, 59). Apertura de puertas a las 21.00 horas.

Gandhi Boxing Club

Groove, ritmo y buena energía. Si te gusta la mezcla de funk, rock y mucho movimiento, este concierto es para ti. Bailarás, sonreirás y te dejarás llevar por un ambiente donde la música es la reina.

La Pecera ( Pizarro, 35). A las 21.30 horas.

Concierto de Sés

Presenta en directo su nuevo proyecto, «Nadando na incercidade», un trabajo en el que la canción ocupa el centro absoluto, sin sobreproducción ni artificios, en un ejercicio de maestría y autenticidad que reivindica su condición de cantautora..

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas.

Hinds

Banda de indie rock formada en Madrid, conocida por su sonido fresco, enérgico y directo. Sus canciones combinan guitarras vibrantes, melodías pegadizas y letras irreverentes que reflejan su personalidad divertida y atrevida.

Mondo Club (Joaquín Loriga, 3). A las 21.00 horas.

Tardeo Cool Vigo

Tardeo Indie en Casco Vello. Podrás disfrutar de tus canciones favoritas en modo festival: Viva Suecia, Siloé, The Killers, Iván Ferreiro, The Strokes, Lala Love You y muchos más.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 18.00 horas.

Dania Diva

La soprano te invita a un viaje a través de las arias de ópera, uniendo historia, música, danza y poesía .

Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 19.30 horas.

