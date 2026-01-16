Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 16 de enero de 2026 en Vigo:

La psicóloga María Luisa Ferrerós, en el Club FARO

Psicóloga infanto-juvenil, especialista en neuropsicología y psicología forense, ofrecerá en el Club FARO la charla «Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia». Presenta Laura González.

Salón de actos del MARCO (Príncipe 54). Acceso preferente para suscriptores y libre hasta llenar aforo (150 personas).

Música

Pablo López

El cantante llega a Vigo con su nueva gira «El Niño del Espacio en Concierto 2026», que incluye sus grandes éxitos y los nuevos trabajos de su esperado disco. López se embarca en una aventura por los principales teatros del país, acompañado de su banda y una cuidada puesta en escena.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). Apertura de puertas a las 21.00 horas.

Cuarteto Brétema

Los integrantes del cuarteto son los jóvenes talentos Mario Rabanal (violín), Sara León (viola), Nuria Pons (violonchelo) e Iván Carpintero (piano).

Sala Compass, a las 20.30 horas. Entradas a 9 euros (6 euros alumnado y menores de 25).

Tributo a Leño & Rosendo

El Tren se sube al escenario de Ocean Rock Bar para rendir homenaje a Leño y Rosendo con un directo potente, honesto y sin postureo..

Ocean Rock Bar (Churruca, 12). A las 22.00 horas. Entradas a partir de 5 euros.

Mon Band

Concierto de la banda viguesa que debuta este 2026.

La Casa de Arriba ( Martín Códax, 23). A las 21.30 horas.

Teatro

«Hora treinta y pico: el show»

Sdaptación teatral de Hora Veintipico en 90 minutos de comedia sin filtros con dos objetivos muy claros: enriquecer aún más a Héctor de Miguel y mejorar el miserable salario que paga a sus guionistas. Con Fernando Moraño, José Cabrera, Marina Lobo, Miguel Martín y Héctor de Miguel.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas.

Colectivo Glovo presenta «Alén»

Creación escénica de danza contemporánea interpretada por cuatro bailarines que parte del deseo de habitar el límite. Propone una experiencia poética y sensorial de ese espacio intermedio donde la identidad se disuelve para resurgir, transformada.

Teatro Ensalle (Calle Chile, 15). A las 20.00 horas

«Oráculo»

La artista multidisciplinar Wences Lamas presenta su último proyecto artístico.

Café Uf (Pracer, 19,). A las 20.30 horas.

Actos

«Arte no refugallo»

Rodrigo Riveiro, creador de la marca de joyería «Ferraxes de prata», hablará de sus inicios antes de ser joyero, cómo puso en marcha su taller y también cómo es el proceso de creación de sus joyas, centrándose en la colección Louza.

EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas.

Proyección: «Cubanas, mulleres en revolución»

Desde la Asociación de Amistad Gallego-Cubana Francisco Villamil, en colaboración con A Morada, se organiza la proyección de la pieza de María Torrellas. En esta película abordan la historia de la lucha de los revolucionarios cubanos, desde sus primeras heroínas, como Mariana Grajales, hasta las actuales militantes de la FMC.

A Morada (calle Enrique Xabier Macías, 6). A las 19.00 horas.

