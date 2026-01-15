Qué hacer en las comarcas

deza@farodevigo.es / aestrada@farodevigo.es
Marisol Soengas cuenta su experiencia en Lalín
Marisol Soengas ofrece la charla ‘Na vangarda da investigación contra o cancro’ en el edificio sociocultural de la rúa Manuel Rivero de Lalín. La cita se enmarca en un ciclo de la Diputación de Pontevedra con voces de mujeres referentes y contará con la científica agoladesa, referente internacional en investigación del melanoma y responsable de este ámbito en el CNIO.
Hoy, jueves, a las 19:00 horas
«Dous rombos... pasa para a cama» en A Bandeira
El auditorio Manuel Dopazo, de A Bandeira, acogerá el espectáculo de humor Dous rombos... pasa para a cama. El espectáculo de Sergio Alba propone un viaje al tiempo en que la televisión emitía en blanco y negro y era analógica. Las entradas ya pueden comprarse en el consistorio, los bares Cuppedia Café y Pukará, así como en el propio auditorio. Cuestan 8 euros.
El 21 de febrero, a las 20:00 horas
Falar das Pedras prepara un grupo de Carnaval
El colectivo cultural O Falar das Pedras, de Rodeiro, está organizando un grupo abierto a todas las edades, para disfrutar de las próximas fiestas de Entroido. Las personas interesadas pueden contactar a través de su perfil en Facebook.
Visita al Museo do Pobo Galego para conocer el mundo de Balbino
Una veintena de personas participó este miércoles en una visita guiada al Museo do Pobo Galego, inspirada en la novela Memorias dun neno labrego. Intervinieron el presidente de la Fundación Xosé Neira Vilas, Fernando Redondo, y la presidenta del consejo de gobierno del museo, Concepción Losada.
Villanueva visita en la Agasp a los futuros policías
El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, visitó ayer al alumnado de la 18ª promoción de Policía Local que se está formando desde comienzos de este mes en la Agasp, en el que estos aspirantes optan a un centenar de plazas.
