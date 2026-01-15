Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 15 de enero de 2026 en Vigo:

Arranca la romería de San Amaro

Regresa una de las fiestas tradicionales más emblemáticas de la ciudad: Matamá celebra a San Amaro con eventos religiosos y musicales. Comienza con Misa solemne seguida de la actuación musical de A Kpinta, después Concierto de Os Mostrencos, en la Carpa CRAC Atlántida.

Matamá. La misa es a las 18.30 horas; los conciertos, a las 22.00 horas.

Actos

«Dualidad»

La periodista y realizadora Sara Liméns presentará su nuevo libro. El poemario de la ajedrecista viguesa se basa en textos incompletos que ha ido recopilando, en un esfuerzo por desahogarse a través de la escritura poética.

Riolagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas. Entrada libre.

«A Cohesión da Auga»

Presentación del poemario de Ramón Giráldez Domínguez.

Café Uf (Pracer, 19). A las 19.00 horas.

«Antimilitarismo na Galiza»

Presentación del libro de Bieito Lobeira y Manuel Caride. El título promete un debate profundo sobre un tema crucial en nuestro contexto. El acto estará guiado por Montse Prado.

Librería Cartabón (Urzáiz, 125). A las 20.00 horas.

Teatro

Vigro Avierto

Comedia Ración presenta la 30.ª edición de Vigro Avierto. Un espectáculo abierto donde de 8 a 10 participantes tendrán 10 minutos para ensayar sus monólogos cómicos.

Sala Supersonic (Fermín Benzol, 6). A las 21.00 horas. Entradas desde 6,48 euros.

Música

Jam in Blue

Concierto y jam session de blues de los jueves en La Casa de Arriba.

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas.

Exposiciones

«Refugallo Paintings»

Almudena Fernández Fariña aborda el papel del marco y la pincelada en la pintura tradicional, cuestionando su valor simbólico y su función como generadores de aura. Históricamente, el marco separa la obra del mundo real, le otorga valor material y la convierte en un objeto transportable y comercializable.

Sirvent. SVT Espacio de Arte (Av. da Gran Vía, 129). De lunes a viernes de 10.00-14.00 horas y de 16.30-19. 30. Sábados de 10.00-13.3 horas.

«O espello da identidade»

Un profundo viaje a la imagen como espacio de reconocimiento y pérdida. Inspirada en el brillante cine de Andréi Tarkovski (El Espejo), esta exposición nos invita a reflexionar sobre la memoria.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11). De Lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Non só máscaras has de levar»

Muestra en la sala «A madeira escavada» del museo etnográfico asociada a la actividad cíclica del entroido que, además de las emblemáticas caretas incluye otros elementos como tocados, chocas, vergallos y trajes..

Museo Liste (calle Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Hasta el 21 de febrero.

«Debuxando Vigo para Oroza»

Un recorrido por los lugares que más cautivaron al poeta Carlos Oroza. 46 obras realizadas por el grupo Urban Sketches de Vigo.

Évame Oroza (Subida Costa, 5). Abierto de lunes a viernes de 17.00horas a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

