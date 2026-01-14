Luz Casal anuncia dos conciertos en Vigo de su nueva gira: actuará el 26 y 27 de febrero en el Teatro Afundación
Con las entradas para el día 26 casi agotadas, la cantante ha anunciado una segunda fecha cuya venta se abrirá mañana, jueves 15 de enero, n Ataquilla.com con precios que oscilan entre los 50 y los 70 euros
Luz Casal anuncia un segundo concierto en Vigo para el próximo mes en el Teatro Afundación. Con las entradas para su primera fecha en la ciudad olívica casi agotadas un mes después de su anuncio, la gira 'Me voy a permitir' contará con una segunda actuación en Vigo. Los vigueses podrán disfrutar de la voz y el estilo característicos de Casal los próximos días 26 y 27 de febrero.
Las entradas para el segundo concierto salen a la venta mañana, jueves 15 de enero, en Ataquilla.com con precios que oscilan entre los 50 y los 70 euros, según sector.
Su paso por Galicia incluye otras dos fechas: el 26 de marzo en Santiago, cuyas entradas también salen mañana a la venta; y en A Coruña el 11 de abril, donde ya ha colgado el cartel de 'Sold out'.
Nuevo disco, nueva gira
Luz Casal presentará en gira su nuevo disco ‘Me voy a permitir’, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que «se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo».
«Se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada. Enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano. Como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero», cuentan desde su equipo.
Este nuevo espectáculo, aseguran, es un puente entre pasado y futuro, «certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar, sino de habitar las canciones», sean suyas o ajenas.
El espectáculo promete sobriedad y centrarse en la música. «Ajena a la pirotecnia y los artificios, se permite no seguir más señales que las de su propio instinto», explican los organizadores. Luz Casal estará acompañada en esta gira por: Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma “Baldo” y Borja Montenegro.
