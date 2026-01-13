San Amaro abre el calendario de romerías con cuatro jornadas de música y un gran cocido en Matamá

Matamá renueva sus votos con San Amaro como cada comienzo de año y abre el calendario de romerías. Apagada la Navidad, la parroquia celebra cuatro días de festejos en honor al protector de las dolencias de los huesos con actuaciones musicales y una fiesta del cocido como atracón final.

El programa festivo, dominado por la música en directo, se iniciará el jueves, día propio del santo. Habrá misas cada hora desde las nueve hasta mediodía, cuando se oficiará la solemne, cantada por la Coral Atlántida. La charanga Va K Pinta amenizará la mañana en la plaza de San Mauro, a partir de las 11 horas. Ya por la tarde, los actos litúrgicos se repetirán a las 17 y 18 horas. Una vez finalizados, a las 19 horas, el grupo Mostrencos dará un concierto.

Año Nuevo... y de romería: San Amaro, As Candelas y San Blas /

La música continúa al día siguiente con un festival folk a partir de las 21 horas en el «torreiro da festa» donde serán protagonistas las agrupaciones de la parroquia: el Grupo de Gaitas Atlántida, las Cantareiras «Atlántida», Setecuncas y Algarabía.

El sábado saldrán al palco Q+Da y Storrentos, con actuaciones a partir de las 22 horas.

El día grande será el domingo, con misa solemne a las 12:30 horas, nuevos conciertos y la V Festa do Cocido.

En el apartado musical, la jornada empezará con la charanga Vai de baile en la plaza de San Mauro (11h). En la sobremesa será el turno de Dúo Dinamita (16:30h) y de la Rondalla de Airiños da Lagoa de Baíña (a partir de las 18h), que ofrecerá un pasacalles desde la capilla hasta el «torreiro».

Programación de la romería de San Amaro, en Matamá, este 2026. / Cedido

El santo benefactor también reúne a sus fieles en la mesa con un cocido. Será a partir de las 14:30 horas y bajo reserva previa. El menú de adultos incluye sopa, cocido, postre, café, pan y vino/agua/refresco por 30 euros, mientras que el de niños hasta 12 años tiene un precio de 15.

Cierra el programa festivo el X Festival de Teatro «Domingos de San Amaro», en el auditorio de la Sociedad Atlántida a partir de las 19 horas. Este ciclo contará con tres citas más, el 25 de enero y el 1 y el 8 de febrero.