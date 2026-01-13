Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 13 de enero de 2026 en Vigo:

«Intersicios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

Actos

Cineclub Lumiére

El año empieza con el ciclo «América: Soños e Vixilias». América es un continente al que históricamente hemos atribuido una suerte de fortuna, un sueño de progreso, diversidad cultural y belleza natural, aunque esta reflexión también coexiste con la eterna preocupación por la desigualdad, la inestabilidad política y los desafíos socioeconómicos. «Retrado dun certo oriente», es la obra de Marcelo Gomes que se proyectará hoy.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.30 horas.

«Experimentos divertidos»

Taller infantil para niños y niñas de 3 a 12 años. .

Centro Comercial Vialia. A las 17.30 horas. Necesaria inscripción previa.

Exposiciones

«Non só máscaras has de levar»

Muestra en la sala «A madeira escavada» del museo etnográfico asociada a la actividad cíclica del entroido que, además de las emblemáticas caretas incluye otros elementos como tocados, chocas, vergallos y trajes. Este año se recuerda, especialmente, al protagonista del carnaval vigués, O Merdeiro , recuperado hace 20 años tras un largo período de olvido.

Museo Liste (calle Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Hasta el 21 de febrero.

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. hasta el 31 de enero.

«O espello da identidade»

Un profundo viaje a la imagen como espacio de reconocimiento y pérdida. Inspirada en el brillante cine de Andréi Tarkovski (El Espejo), esta exposición nos invita a reflexionar sobre la memoria, el tiempo y nuestro propio ser.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11). De Lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Refugallo Paintings»

Almudena Fernández Fariña aborda el papel del marco y la pincelada en la pintura tradicional, cuestionando su valor simbólico y su función como generadores de aura. Históricamente, el marco separa la obra del mundo real, le otorga valor material y la convierte en un objeto transportable y comercializable.

Sirvent SVT Espacio de Arte (Avda. da Gran Vía, 129). De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Sábados de 10.00 a 13.30 horas

«Debuxando Vigo para Oroza»

Un recorrido por los lugares que más cautivaron al poeta Carlos Oroza. 46 obras realizada por el grupo Urban Sketches de Vigo. Se podrán ver dibujos urbanos de diferentes estilos de zonas como el Paseo de Alfonso, la Puerta del Sol o el Monte do Castro.

Évame Oroza (Subida Costa, 5). Abierto de lunes a viernes de 17.00horas a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

