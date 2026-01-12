La sociedad Filarmónica de Vigo

Concierto dentro de su ciclo de Música de Cámara del Dúo Fasla- Prolat. Los mellizos Sofia y Kiril con catorce años ya dieron un concierto en el Auditorio nacional.

En el Auditorio Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas.

Exposiciones

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. hasta el 31 de enero

«O espello da identidade»

Un profundo viaje a la imagen como espacio de reconocimiento y pérdida. Inspirada en el brillante cine de Andréi Tarkovski (El Espejo), esta exposición nos invita a reflexionar sobre la memoria, el tiempo y nuestro propio ser.

En la La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11). De Lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Refugallo Paintings»

Almudena Fernández Fariña aborda el papel del marco y la pincelada en la pintura tradicional, cuestionando su valor simbólico y su función como generadores de aura. Históricamente, el marco separa la obra del mundo real, le otorga valor material y la convierte en un objeto transportable y comercializable. En esta serie, la artista ocupa ese espacio sagrado del marco con residuos del proceso pictórico..

En SIRVENT. SVT Espacio de Arte (Av. da Gran Vía, 129). De lunes a viernes de 10.00-14.00 horas y de 16.30-19. 30. Sábados de 10:00-13:3 horas.

«Interaccións. Espazo, corpor e obxecto»

Muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Comisariada por Basilisa Fiestras,

En La Fundación pintor laxeiro (Policarpo Sanz, 15)). De Lunes a viernes. De 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

