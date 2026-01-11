«Boa sorte, mala fama»

Tragicomedia de Tarabela Creativa sobre la emigración gallega, con narración oral, música en directo y tres mujeres en escena en la Sala Ártika de Vigo. Este espectáculo nació de la necesidad de contar, precisamente, aquello de lo que poco se habla. Es una tragicomedia en tres actos: el primero, los tratos; el segundo, los maltratos; y el tercero, los retratos. En ella, a través de una cartografía y un recorrido por diferentes épocas y personas, se narrará la historia más incómoda de nuestra emigración.

En la Sala Ártika (Beiramar 113). A las 20.00 horas.

Actos

«En busca dos edificios perdidos»

Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrolla una actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.

En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.

Encuentro poético

Participan Constance Hurlé, Antonio Tizón, Iria Medraño, Juan Manuel Vázquez.

En el Auditorio del CVC de Valladares (Camiño do Pedregal, 6). A las 18.30 horas.

Teatro

La reina del hielo

Un musical participativo y divertido que encantará tanto a adultos como a niños. Con personajes de Hans Christian Andersen, un guion original y las mejores canciones de las películas Frozen 1 y 2, además de otras canciones conocidas.

En el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 17.00 horas.

«Viaxe a Polaris»

Circo de Navidad lleno de magia y emoción, donde el circo, el teatro visual y la música, se unen para contar una historia. Útimo día para disfrutar de él.

En la avenida de Castelao. A las 17.00 horas. A las 19.30 horas

Música

Jam session en el Arco da Vella

Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones.

En el Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas

Cuarteto Vagalume

Concierto de invierno. Está formado por Sabela Senn Loyoza al violín, Vania Collazo Pequeño al violín, Irene Portela a la viola, y Rubén Canedo Silva al violonchelo.

En el Café de Catro a Catro (Gerona, 16). A las 20.00 horas.

Exposiciones

Explora Dinosaurs

Último día para disfrutar de la exposición. que promete dinosaurios animatrónicos a escala real. Explora el mundo de estas increíbles criaturas prehistóricas mientras descubres secretos asombrosos en una exposición repleta de fósiles y réplicas a tamaño real»

En la avenida de Castelao, al lado del Circo de Navidad. De 11.00 horas a 14.00 horas y de 17. 00 horas a 20.00 horas.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

En el MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 hora, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Quino na música»

ültimo día para la exposición de originales del famoso caricaturista argentino más importante del mundo hasta la fecha. A través de más de cien dibujos en blanco y negro, recorre toda la trayectoria creativa de Joaquín Salvador Lavado, Quino, uno de los caricaturistas más importantes .

En el Museo del Mar (Atlántida, 160). De11.00 a14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

agenda@farodevigo.es