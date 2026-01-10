SON Estrella Galicia anuncia los primeros conciertos en salas gallegas

SON Estrella Galicia, el proyecto musical cervecero con más historia del panorama musical, arranca el año anunciando un buen número de artistas que durante los próximos meses actuarán por toda la geografía. Rusowsky, Yerai Cortés (ambos en colaboración con Beatouy), Alizzz, Hinds, Santiago Motorizado, Holy Fuck, Altın Gün, Tristán! & The Jazz Band Air, Wednesday, Malibu, GIFT, Puma Blue y Sharp Pins son las estrellas nacionales e internacionales de esta primera tanda de confirmaciones. Sus conciertos tendrán lugar en ciudades como Vigo, Madrid, Granada, A Coruña, Bilbao, Valladolid, Santander o Santiago de Compostela.

Hinds, en concierto en Vigo el 17 de este mes. | SON Estrella Galicia

Las entradas y precios para todas las fechas ya están a la venta en la app DICE.

Alizzz llevará su música a la ciudad olívica, el 27 de marzo. | FdV

Así, en salas de la ciudad de Vigo ya están fijados los conciertos de Hinds + Álex Coel (Mondo Club, el 17 de enero), Santiago Motorizado (Radar Estudios, el 5 de febrero), Tristán! & The Jazz Band Air (Radar Estudios, el 7 de marzo) y Alizzz (Mondo Club, 27 de marzo).

Este punto de partida musical de SON Estrella Galicia toma el relevo a un 2025 protagonizado por más de 125 artistas que han actuado en los más de 150 conciertos y experiencias musicales celebradas en España y en países como Reino Unido, Alemania, Portugal o Estados Unidos. Nombres como los de pablopablo, The Horrors, Destroyer, Carlos Ares, Porridge Radio, The Vaccines, Cate Lebon, Gurriers, Biznaga, Queralt Lahoz, Deadletter, Depresión Sonora, Lambrini Girls, Big Special, Oracle Sisters, Osees o Dry Cleaning, entre otros muchos, que han conformado una propuesta rica y diversa, sustentada sobre el talento de artistas consagrados y emergentes de todo el mundo.

Así, se consolida una trayectoria que busca mostrar aquello que es diferente o que es difícil de escuchar en otros formatos y lugares donde SON Estrella Galicia los programa. El proyecto promueve de nuevo multitud de conciertos, festivales y experiencias musicales para amantes de la música y la cerveza.