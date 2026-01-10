Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 10 de enero de 2026 en Vigo:

Concierto de Año Nuevo de Viena

Exhibición musical compuesta exclusivamente por el talento y buen hacer de solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena, que ofrecerán un programa repleto de polcas, valses y marchas inolvidables que hacen de este evento un espectáculo cautivador y enérgico para disfrute de los asistentes.

Auditorio Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas. Entradas desde 35,20 euros.

Concierto de Año Nuevo de Viena en familia

Edición matinal para toda la familia: una oportunidad única para disfrutar, tan solo unos días después de su interpretación en la mítica Sala Dorada del Musikverein de Viena, de la magia de este evento que marca el inicio del año nuevo y que siguen cada año millones de espectadores en todo el mundo.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 12.00 horas. Entradas desde 33 euros.

Actos

Espectáculo de magia

Un show para todos los públicos a cargo del ourensano Pablo Estévez.

Café UF (Pracer, 19). A las 21.00 horas. Entradas de 3 a 5 euros.

Visitas guiadas al teatro-cine Fraga

El recorrido permite visitar cuatro espacios del edificio, donde los asistentes podrán adentrarse, de la mano de un guía., en la historia y los detalles del teatro, incluido en el Patrimonio Cultural de Galicia.

Teatro Cine Fraga (Uruguai, 1). Varios turnos: 12.30, 16.00 y 17.00 horas. Necesaria inscripción previa.

Marta G. Brea

Bolsa poética

Con la participación de Elba Pedrosa, Francisco Álvarez Koki, Simón Rodríguez y Lúa Mosquetera.

Auditorio Centro Sociocultural de Valladares (Camiño do Pedregal, 6). A las 18.30 horas.

Brinca Vai

Canciones, animaciones e interpretaciones con los ritmos y registros más divertidos. Alegría, amistades, libros, poesía, ecología, celebraciones de Año Nuevo y respeto por nuestra lengua formarán parte del equipaje de un camino donde la música suena en forma de sonrisa.

Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6). A las 12.00 horas.

Música

Ruela 8

La Tuna de Derecho de Santiago de Compostela presenta su álbum de estudio. Ruela 8 propone una evolución del sonido tradicional de las tunas. Un compromiso con la riqueza musical que han ido recopilando a lo largo de sus viajes. Este proyecto, fruto de un trabajo meticuloso y comprometido, resume suevolución sonora de la última década.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 19.00 horas. Entradas: 12,5 euros.

Johann Trauss: gran concierto de Año Nuevo

La extraordinaria gira de 35 años de éxito que ha conquistado a toda Europa. Si eres uno de los amantes de la música clásica, los títulos más conocidos del rey del vals, Napoleo?n, Fiesta de las flores, El vals del emperador o Champagne, te serán familiares.

Auditorio Mar de Vigo (Avda Beiramar, 59). A las 21.00 horas. Entradas a partir de 39 euros.

The Bigüis

Versiones de temas de rock clásico y alternativos, desde los icónicos Beatles hasta Franz Ferdinand, pasando por la música pop o viejos clásicos de soul. La conjunción perfecta de humor, buen rollo y, sobre todo, mucho rock and roll.

La Pecera (Pizarro, 35). A las 21.00 horas. Entradas: 8 euros.

Teatro

«Boa sorte mala fama»

Tragicomedia de Tarabela Creativa sobre la emigración gallega, con narración oral, música en directo y tres mujeres en escena. Este espectáculo nació de la necesidad de contar, precisamente, aquello de lo que poco se habla.

Sala Ártika (Beiramar 113). A las 20.00 horas. Entradas: 11 euros anticipada y 15 en taquilla.

