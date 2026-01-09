Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaCierre Hotel BahíaFeijóo y la DanaSorteo Viviendas MosAimenVenezuela
instagramlinkedin

Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad

Tras casi dos meses encendido, el alumbrado dejará de brillar en la ciudad olívica desde este fin de semana

Encendido de la Navidad de Vigo, la más grande de su historia.

Encendido de la Navidad de Vigo, la más grande de su historia.

Ver galería

Vigo enciende la Navidad más grande de su historia ante miles de personas /

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado hoy cuándo finalizará la que se ha convertido en la Navidad más grande de la historia de Vigo. «Una navidad maravillosa que iluminó el mundo y Vigo sigue siendo la referencia de la Navidad en todo el planeta», ha asegurado el regidor olívico.

La Navidad de Vigo se encendió el sábado 15 de noviembre de 2025 y se apagarán este domingo 11 de enero, casi dos meses después. Será, como de costumbre, en un acto que se celebrará en Porta do Sol.

Noticias relacionadas y más

¿A qué hora se apagarán las luces de Navidad de Vigo? Sobre este punto, Caballero ha avanzado que será aproximadamente a las 19.30 horas. Podrá variar ligeramente el horario en función de la lluvia. En cualquier caso, el alcalde avanzó que entre el sábado y el domingo se facilitará nueva información de la hora si hubiera algún cambio. «El domingo sobre las siete y media de la tarde se apagarán las luces de Navidad en todo el planeta desde Vigo», remarcó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents