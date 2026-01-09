agenda@farodevigo.es
Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el viernes 9 de enero en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 9 de enero de 2026 en Vigo:
Toon Story: musica del cine de animación
Una experiencia audiovisual inmersiva para reír, cantar y emocionarse. Revive la magia de Aladdín, Pocahontas y La Bella y la Bestia; siente la emoción de El Rey León, Toy Story y Shrek; y vibra con la épica de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke.
- Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 20.00 horas.
Actos
Charlas sobre cultura e historia de Galicia
Eduardo de Martís presenta su proyecto Galicia Latente (@galicia_latente) que se centra en el estudio y puesta en valor de la identidad cultural gallega.
- Sala Rebullón (Rebullón, 23). A las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
San Blas en Bembrive
La romería arranca con música itinerante a cargo de Cans de Palleiro. La fiesta de furanchos y música está garantizada hasta el próximo 3 de febrero.
- Bembrive. A las 21.00 horas.
Debuxando Vigo para Oroza
Una exposición colectiva del grupo Urban Sketchers Vigo (USkVigo) que rinde homenaje al poeta Carlos Oroza a través del dibujo urbano. Eligieron enclaves emblemáticos de la ciudad, como el Paseo de Alfonso, Monte do Castro, Puerta do Sol, Alameda, Las Avenidas o el Castillo de San Sebastián, espacios muy ligados a la identidad viguesa.
- Évame Oroza (Subida á Costa, 5). SE inaugura a las 20.00 horas. Hasta el 30 de enero.
Teatro
«Noites de retranca»
El programa de humor por excelencia en Galicia cumple 16 años en 2026, difundiendo risas y más risas por todo el país. Con Mofa e Befa, Celso Fernández San Martín y Quico Cadaval.
- Auditorio Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 21.00 horas.
Música
Jazz Manouche
Una velada de jazz con aires gitanos en un encuentro con ritmos que fusionan muchos estilos y sonoridades. Participan Iago Reigosa, Juyma, Chandru e Sarunas.
- A Póla (Paseo de Alfonso XII, 7). A las 20.00 horas.
Sunil López Trío
Llega al I Ciclo Camarártika con un concierto de presentación exclusivo de su primer álbum.
- Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas.
