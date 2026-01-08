Vigo resucita las visitas guiadas y gratis al cementerio de Pereiró tras fracasar en Samaín

Las populares visitas guiadas y gratuitas al cementerio de Pereiró de Vigo acaban de resucitar tras frustrarse su celebración en octubre y noviembre del año pasado.

Como en cada edición, el Concello licitó en 2025 el concurso para realizar el programa de visitas guiadas y teatralizadas al cementerio de Pereiró. La iniciativa se enmarca dentro de la celebración del Samaín, Todos los Santos y Difuntos (31 de octubre - 1 de noviembre). De hecho, lo habitual es que las rutas por el cementerio estén operativas de mediados de octubre a mediados de noviembre. Pero el año que acaba de terminar lo hizo sin haberse celebrado ninguna.

Ese retraso en las visitas guiadas al cementerio de Pereiró y que ni siquiera se llegaron a realizar fue incluso criticado por el Partido Popular de Vigo. «Es la enésima prueba de la falta de planificación», censuró el portavoz popular, Miguel Martín.

Lo cierto es que el concurso se licitó el año pasado más tarde de lo habitual (20 de octubre) lo que hacía ya imposible que las visitas guiadas comenzaran pasado el ecuador de noviembre. Fue el 18 de noviembre cuando la junta local de gobierno anunció la adjudicación del servicio de rutas guiadas al cementerio de Pereiró a la empresa Walkinn Eatin Galicia S.L. por un importe de 20.006,32 (impuestos incluidos).

La empresa renunció

Terminado el mes de noviembre (y también el de diciembre), las visitas guiadas al cementerio de Pereiró no se realizaron. ¿Por qué? Según fuentes municipales, la empresa adjudicataria renunció al contrato, algo que aunque comunicó a través inicialmente a través de un correo electrónico, su renuncia formal no se habría realizado hasta el último día de plazo que tenía para ello, el 9 de diciembre.

De esta forma, el Ayuntamiento tuvo que retomar el proceso para poder adjudicarle el contrato de las visitas guiadas a Pereiró a la otra empresa que se presentó y que es la misma que realizó las visitas en ediciones anteriores: Aguias de Vigo SL. El contrato le fue adjudicado y formalizado justo al terminal el pasado año, el 29 de diciembre, por un importe de 21.083,69 euros.

Salvo sorpresa, como ocurrió con la primera adjudicataria que renunció al contrato, las visitas guiadas al cementerio de Pereiró de la edición 2025 se celebrarán en las primeras semanas de 2026. «Renuncio oficialmente la empresa y se adjudicaron a la siguiente, por lo que volveremos a ofertar las visitas», aseguran fuentes municipales.

Visitas a Pereiró

Foto de archivo de una de las visitas guiadas al cementerio de Pereiró de Vigo. / Alba Villar

Como en ediciones anteriores, el Concello permitirá que vigueses o turistas conozcan de cerca la historia del principal camposanto vigués y la de sus moradores más ilustres que allí descansan.

Según el pliego de condiciones, este año deberían ser un total de 63 sesiones. Para poder realizar estas visitas, gratuitas, será necesario inscribirse. El plazo se abrirá probablemente en los próximos días en cuanto se formalice la adjudicación.

Horarios

El contrato para la realización de las visitas guiadas al cementerio de Pereiró recoge que tendrán que realizar 3 visitas diarias a las 18.30, 19.00 y 19.30 horas aproximadamente.

La ruta por el camposanto vigués deber durar una hora y media y tendrá que ser realizada con tres guías oficiales caracterizados (Concepción Arenal, la Marquesa de Valladares, Irene Ceballos y Bernardo González del Valle). El aforo máximo de cada visita guiada tendrá que ser de 25 personas.

La carta de presentación de esta exitosa iniciativa municipal que cada año agota sus plazas es muy atractiva para todas aquellas personas que quieran vivir una experiencia única como es recorrer el cementerio de Pereiró tras la puesta de sol y conocer de cerca la historia del mayor camposanto de la ciudad.

De propiedad municipal, Pereiró fue proyectado por Jenaro de la Fuente a finales del s. XIX. Su arquitectura y escultura funeraria alcanzan notable importancia y son relevantes los aspectos antropológicos e históricos que guarda.

Alberto Blanco

"Si quieres conocer este rincón íntimo y misterioso de la ciudad, no te pierdas las visitas guiadas de turismo cultural al Cementerio de Pereiró: Dª Concepción Arenal , Dª Irene Ceballos, Dª María de los Milagros Elduayen (marquesa de Valladares) y Don Bernardo González del Valle (Cachamuiña), son algunos de los personajes que te contarán la apasionante historia de la ciudad de Vigo a través sus panteones, monumentos funerarios y su capilla. Es una experiencia inolvidable conocer la ciudad de los muertos, el Vigo que se fue para siempre, pero que pervive en la memoria del Vigo vivo...", promocionan desde la página web de turismo del Concello.